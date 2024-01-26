Активизировались телефонные мошенники с поддельными документами – Нацбанк

Национальный Банк Казахстана сообщает, что возобновились случаи телефонного мошенничества. Мошенники демонстрируют поддельные документы сотрудников Нацбанка для подтверждения своих «полномочий», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Нацбанка

В пресс-службе главного банка страны напомнили, что он не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением, в том числе не привлекает граждан для проведения «специальных операций по поимке мошенников».

Мошенники, представляясь работниками департамента безопасности Национального банка, под предлогом «поимки мошенников в банках второго уровня», предоставляют реквизиты для банковских переводов. Они отправляют поддельные удостоверения работников Нацбанка, переадресовывают звонки на иных подставных лиц.

Кроме того, в поддельных документах размещаются подписи, имена, печати для повышения доверия граждан.

- Рекомендуем при поступлении телефонных звонков от подставных работников департамента безопасности прервать разговор и не принимать участие в каких-либо «спецоперациях». Национальный Банк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора, - подчеркнули в пресс-службе.

Если ваши конфиденциальные данные уже разглашены, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477.