Свыше 5 тысяч незаконно сдававшихся квартир выявили за 3 месяца в Казахстане

По словам вице-министра Дауылбаева, стоимость арендной платы регулируется рынком, и ни у министерства, ни у правительства нет полномочий вмешиваться в эти отношения.

Фото: Kazpravda.kz

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев высказался по вопросу о рынке арендного жилья в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Дауылбаев сообщил, что стоимость арендной платы регулируется рынком, и ни у министерства, ни у правительства нет полномочий вмешиваться в эти отношения.

«Что касается законности, тут есть проблема. По информации Минфина, создана рабочая группа между МВД и КГД по совместным действиям – здесь было поручение правительства разобраться в этом вопросе. На сегодня выявлено свыше 5 тысяч квартир, которые незаконно сдавались в аренду, за последние три месяца, если не ошибаюсь. Соответственно были приняты меры», - сказал он депутатам на правчасе в Сенате.

Однако, он не указал, о каких мерах идет речь.

Позже в кулуарах на уточняющий вопрос журналистов, он сообщил, что речь идет, скорее всего, о штрафах.

За более детальной информацией спикер посоветовал обратиться в МВД или КГД.