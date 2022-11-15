​​​​​​​Сыграем вместе

Регбисты из Казахстана и ЮАР могут провести совместные тренировочные сборы.

Министр культуры и спорта Дау­рен Абаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в Казахстане Кийтуметци Сийполо Тандека Мэттьюс и обсудил воп­росы сотрудничества в сферах туризма, культуры и спорта. Также сторонами озвучены предложения о проведении совместных учебно-тренировочных сборов регбистов. Стоит отметить, что в Южной Африке регби являет­ся национальным видом спорта, а сборная команда ЮАР – одна из сильнейших в мире. Южноафриканские регбисты неоднократно становились победителями и призерами крупных первенств.

– В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЮАР. За это время мы наладили сотрудничество по широкому спектру вопросов. Конечно, требуется определенная активизация работы в таких сферах, как спорт, туризм и культура. Мы можем рассмотреть вопросы о проведении международных спортивных соревнований по регби, организации взаимных визитов спортивных делегаций, тренеров, экспертов и специалистов, – отметил Даурен Абаев.

В свою очередь госпожа посол поддержала данное предложение, а также высказала инициативу о проведении показательного матча по регби между молодежными командами двух стран в Казахстане.

В ходе беседы были затронуты и вопросы сотрудничества в сфере туризма. Министр отметил, что Казахстан работает над увеличением количества рейсов и расширением географии полетов. Также стороны рассматривают вопрос проведения концертов с участием известных южноафриканских диджеев и афроджазовых исполнителей.