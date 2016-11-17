Знакомство с ним состоялось в конце 1969 года, когда он приехал в совхоз «Городецкий», где я работал директором местной средней школы. Для меня было большой честью встретиться с человеком, статьями и очерками которого о работниках сельского хозяйства, культуры, искусства, ратных подвигах воинов на фронтах Великой Отечественной войны зачитывались подписчики областных и республиканских газет. Потому что за каждой написанной им строкой была правда, глубокое знание жизни. От той первой встречи навсегда сохранил уважение к человеку, в котором блестящая эрудиция, высокая культура сочетались с личной скромностью, доброжелательностью. И если бы сейчас мне предложили составить на него характеристику, сказал бы только: «Достойный сын Великой степи».

Уара Нурсеитов родился 15 ноября 1916 года в ауле Аралагаш нынешнего Аккайын­ского района СКО. Уже в 17-летнем возрасте он стал управделами Нуринского района Акмолинской облас­ти. Его добросовестность и компетентность заметили, и в 1934–1935 годах он уже секретарь орготдела Карагандинского облисполкома. В 1938 году с отличием окончил Алма-Атинский институт журналистики и пришел ответственным секретарем в северо-казахстанскую областную газету «Ленин туы». С нояб­ря того же года по декабрь 1940-го он редактирует газету «За Родину» в Уральском воен­ном округе, а затем вновь работает в «Ленин туы» заведующим отделом пропаганды и агитации.

Накопленный опыт особенно пригодился, когда в августе 1941 года Нурсеитова призвали в армию. В Актюбинске, где формировалась казахская 101-я отдельная стрелковая бригада, его назначили редактором бригадной газеты «Отан үшін» на казахском языке. Уара оперативно сформировал редколлегию, с помощью местных властей приобрел передвижную типографию. В первых номерах газета рассказывала о буднях формировавшейся части и быстро обрела авторитет: не случайно народный поэт, прославленный акын Нурпеис Байганин сам принес в редакцию свое стихотворение о героическом подвиге 28 героев-панфиловцев под Москвой. Известно, какое громадное значение имело в годы испытаний искреннее, верно подобранное слово, а с особой силой сердце воина откликалось на слово поэтическое. Тонко чувствуя душу народа, Нурсеитов возродил жанр героического дастана, на страницах «Отан үшін» многие публиковали свои первые стихи, в том числе и молодой артиллерист Музафар Алимбаев, которого мы все сейчас знаем как известного поэта и детского писателя.

Сам он мало рассказывал о том, что довелось ему пережить на передовой. Даже обстоятельства получения ордена Отечественной войны I степени родные узнали лишь после того, как племянник Уара Нурсеитовича полковник Магжан Кахарманов обратился к архивам Министерства обороны. Вот они, скупые строки наградного листа: «В наступательных боях с 27 по 29 сентября 1943 года за населенные пункты Верховье и Сеньково Суражинского района Витебской области майор Нурсеитов проявил себя мужест­венным и отважным руководителем. Находясь все время в боевых порядках, он умело руководил партийно-комсомольскими организациями и добивался авангардной роли коммунистов-комсомольцев в бою, в результате чего бойцы батальона, несмотря на жестокие контратаки противника, выбили его из занимаемых им выгодных в тактическом отношении рубежей населенных пунктов Верховье и Сеньково. В этом бою Нурсеитов был тяжело ранен – потерял правую руку».

Еще в том бою ему разорвал живот осколок снаряда, но он остался жив – смерть принял оставшийся неизвестным солдат, своим телом заслонивший политрука.

Бригада дошла до Берлина. А Нурсеитов после лечения в госпитале в апреле 1944-го вернулся в строй работников идеоло­гического фронта – пять лет руководил редакцией газеты «Кокшетау правдасы», затем по март 1957-го работал секретарем Кокчетавского облисполкома, после – снова в редакции. В 1958 году он был направлен в Москву на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. А затем назначен редактором акмолинской областной газеты «Есіл правдасы». Когда в связи с образованием Целинного края организовалась краевая газета «Тың өлкесі» на казахском языке, ее главным редактором стал Уара Нурсеитов. О том, сколь важное значение имел этот этап его жизни, свидетельствует поздравительная телеграмма, которую в те дни прислал высоко ценивший талант Уара писатель, академик Сабит Муканов: «Образование Целинного края, выход его газеты «Тың өлкесі» радуют меня не только как патриота Республики Казахстан, но и родного сына указанного края. Я и впредь буду зорко следить за его достижениями и неустанно активно воспевать их».

Потом было руководство объединенной газетой «Батыс Қазақстан» и «Западный Казахстан», работа главным редактором Актюбинского областного комитета по радио­вещанию и телевидению.

Перенесенные ранения сказались на его здоровье. В сентябре 1967 года Уара Нурсеитов вернулся в родной Северный Казахстан. И еще 12 лет работал в областной газете. При нем, вспоминает журналист Мурат Нурмуканов, появились стихи и очерки многих молодых талантов. А начинающим журналистам помогал своими советами.

Его не стало за два дня до шестидесятилетия...