​«Так сложились звезды»: французская премьера

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Галия ШИМЫРБАЕВА

Картина повествует о нелегком периоде нашей истории – распаде Советского Союза и рождении новых независимых государств, в том числе Республики Казахстан. Премьера ленты прошла в Астане и Алматы, также ее увидели в Москве – в Доме кино, Минис­терстве культуры Российской Федерации и на МКФ «Шелковый путь» в китайском Сиане.

…Английский корреспондент добивается встречи с Первым Президентом Респуб­лики Казахстан Нурсултаном ­Назарбаевым. Однако запланированное интервью превращается в длительное захватывающее путешествие журналиста и Главы государства. Они перемещаются из степи в заснеженные горы, из небоскреба в юрту, из 2015 года в 1950-й, 1986-й, 1989-й, 1991-й… Каждое место на карте страны – страница биографии Президента. Журналист становится свидетелем и участником событий, которые вспоминает Нурсултан Назарбаев.

Картина «Так сложились звез­ды» вызвала огромный интерес у всех посетителей фестиваля. По общему мнению жюри и участников, казахстанские фильмы становятся все более востребованными у зарубежных зрителей, которые знакомятся с историей, богатой культурой, традициями и обычаями Казахстана.

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