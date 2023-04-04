Талант и чистота помыслов

Творчество Шамиля Гулиева широко известно любителям живописи как в нашей стране, так и за ее пределами. «Чистота помыслов» – лучшее название для практически любой экспозиции художника. Ведь даже если в его работах нередко помимо юмора присутствует ирония, она всегда имеет природу добра, созидания и никоим образом не преследует злого умысла.

В этот раз выставка художника являет собой ретроспективу его творческой деятельности: представленные живописные полотна и этюды, написанные с натуры, а также скульптуры и арт-объек­ты выполнены с 1997 года по настоящее время. Все они демонстрируют огромную эрудицию и безграничные творческие возможности их автора.

Внимание посетителей выс­тавки сразу привлекают необычные скульптуры мастера, созданные из тыкв, сломанных конструкторов.

– Мы давно планировали пригласить к себе Шамиля Гулиева. И здорово, что организация выставки именно этого художника совпала с 30-летием нашей галереи и 90-летием Союза художников Казахстана, – говорит арт-менеджер и директор «Улар» Юрий Маркович. – Талант Шамиля Гулиева много­гранен. Нередко художники замыкаются на каком-то одном направлении, ему же подвластны самые разные техники, и в них он всегда органичен.

Действительно, стены галереи украсили как реалистические произведения, так и суперавангардные. Например, несколько арт-объектов посвящены основоположнику супрематизма Казимиру Малевичу. Собственно, творческая биография и послужной список произведений Шамиля Гулиева сами чем-то напоминают профессиональный путь Казимира Севериновича.

– Шамиль Гулиев – настоящий мастер, высокий профессионал, при этом он остается очень скромным человеком. Поддержка художников – важнейшее дело, к которому наша галерея по возможности старает­ся быть причастной, – отметил Юрий Маркович.

Шамиль Гулиев родился в 1960 году в Нальчике (Кабардино-Балкария). В 1979 году окончил Алматинское художест­венное училище им. Н. В. Гоголя, а в 1992-м – Алматинский государственный театрально-художественный институт. Художник является постоянным участником отечественных и зарубежных выставок, художественных конкурсов. Его работы находятся в государственных, частных коллекциях и фондах Казахстана, Узбекистана, России, Турции, Великобритании, США.