Талантами славен Жуалынский край

В таразском Доме дружбы учащиеся Детской школы искусств № 1 Жуалынского района представили около 130 различных работ, выполненных за последнее время.

Выставка юных авторов еще раз доказала, что многое зависит от наставника. А им является известный в регионе мастер кисти и карандаша Канат Муратаев, который активно пишет картины в историческом жанре и хорошо зарекомендовал себя уже и за рубежом, в частности, в России, Франции и Китае. Тот, кто знаком с его работами, знает, что на холстах художника перед взором зрителей предстают образы прославленных ханов и батыров, воинов разных цивилизаций и стран в сочетании с тонкой философией и красотой сюжета и композиции. Это же направление чувствуется во многих представленных детских работах. Через изобразительное искусство подростки больше узнают об истории родного края и страны, изучают устное народное творчество, развивают вообра­жение, а также воспитывают в себе чувство красоты, стиля и гармонии.

В своем творчестве 16-летняя жуалынская художница Алимаш Серикбай грезит о бескрайнем бушующем море, несущем старинный мачтовый корабль. Дамир Елубай представляет, какими были средневековые тюркские батыры, черпавшие силы в природе и поклонявшие­ся животным, в особенности волку. Акнур Серикбай фантазирует на тему казахских народных сказок.

Отдельный уголок отведен казахскому национальному инструменту – домбре. Она представлена в двух объемных композициях из дерева, рогов и костей животных.

Можно с уверенностью сказать, что учащиеся сельской школы искусств продемонстрировали очень высокий уровень умения реализовывать на бумаге и в материале самые разные идеи. Это отметили и побывавшие в гос­тях мэтры изобразительного искусства – заслуженный деятель искусств РК Мухамет-Умар Паншаев и член Союза художников Казахстана, известная акварелистка области Гульнара Коспакова.

– В нашей школе учатся 1 160 учеников по нескольким направлениям, включая хореографию, баян, гитару, пианино, эстрадный вокал, декоративно-прикладное искусство, а также рисунок и живопись. С ними работают 50 педагогов. Многие из их воспитанников уже успели показать себя, завоевав призовые места на республиканских и международных творчес­ких состязаниях и конкурсах. В Таразе мы выставляемся не в первый раз. Сегодня решили поделиться с ценителями прекрасного своими последними работами, – сказал директор Детской школы искусств № 1 села Б. Момышулы Жуалынского района Канат Муратаев, также представивший несколько своих картин, написанных маслом и акрилом.

В работах его подопечных легко узнаваемы балбалы и наскальные рисунки, обнаруженные археологами в Меркенском святилище и горах Каратау, портреты восточных красавиц, которыми, по словам поэта Омара Хайяма, славился некогда купеческий город Тараз, а на фоне древних городов и просторов пустынь можно заметить караваны верблюдов, кочующих по барханам... Также на вернисаже встречались сюжеты со сказочными животными и птицами, морские и пустынные пейзажи, стилизованные и объемные работы. Причем все они были выполнены в разных техниках, начиная от традиционных масла, акварели и карандашей, заканчивая акрилом, батиком, чием, квиллингом, мозаикой и даже декоративными композициями. Новым направлением в творчестве детей стал недавно введенный в учебную программу стиль «стимпанк», появление которого в мире связано с паровым двигателем и бурным развитием механики несколько столетий назад.

Посетители, среди которых были руководство «Қоғамдық келісім», члены научно-эксперт­ной группы и клуба журналис­тов АНК области, представители этнокультурных объединений и школьники, отметили талант и мастерство молодых художников. Одних восхитила живопись, отличающаяся яркой цветовой гаммой, другие остались в восторге от работ, выполненных в техниках «холодный батик» и «квиллинг», третьих привлек стиль «стимпанк». Но все они сошлись в одном: у ребят – большое творческое будущее.