Таможенный пост "Хоргос": миллионы в багаже и бесхозные сигареты

За 3 дня на таможенном посту «МЦПС «Хоргос» пресекли 4 факта провоза иностранной валюты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Жетысуской области.

Фото: пресс-служба КГД

При выезде из Казахстана в КНР 17 мая у гражданина Китая выявили 20 тысяч незадекларированных долларов США.

18 мая с незадекларированными 10 тысячами долларов и 270 тысячами тенге задержали казахстанца.

У другого гражданина РК обнаружили тщательно спрятанный пакет с 6 млн тенге.

А еще один казахстанец пытался выехать из страны с 11 065 000 тенге.

При въезде в нашу республику выявили 6 попыток провоза сигарет.

Так, 18 мая у двух граждан РК изъяли соответственно 52 и 12 блоков сигарет марки Milano.

60 блоков бесхозных сигарет ORIS нашли на автостоянке.

Еще в трех случаях 20 мая изъяты 35 блоков сигарет Milano, 100 блоков ORIS, 691 блок сигарет различных марок.

В ДГД напомнили, что из Казахстана запрещен вывоз наличной иностранной валюты больше 10 тысяч долларов США, а нормы провоза сигарет составляют для одного физлица 200 штук или 1 блок.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.