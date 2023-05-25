Таможенный пост "Хоргос": миллионы в багаже и бесхозные сигареты

За 3 дня на таможенном посту «МЦПС «Хоргос» пресекли 4 факта провоза иностранной валюты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Жетысуской области.
При выезде из Казахстана в КНР 17 мая у гражданина Китая выявили 20 тысяч незадекларированных долларов США.
18 мая с незадекларированными 10 тысячами долларов и 270 тысячами тенге задержали казахстанца.
У другого гражданина РК обнаружили тщательно спрятанный пакет с 6 млн тенге.
А еще один казахстанец пытался выехать из страны с 11 065 000 тенге.
При въезде в нашу республику выявили 6 попыток провоза сигарет.
Так, 18 мая у двух граждан РК изъяли соответственно 52 и 12 блоков сигарет марки Milano.
60 блоков бесхозных сигарет ORIS нашли на автостоянке.
Еще в трех случаях 20 мая изъяты 35 блоков сигарет Milano, 100 блоков ORIS, 691 блок сигарет различных марок.
В ДГД напомнили, что из Казахстана запрещен вывоз наличной иностранной валюты больше 10 тысяч долларов США, а нормы провоза сигарет составляют для одного физлица 200 штук или 1 блок.
Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.