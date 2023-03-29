Танки, пушки и пехота

В целях совершенствования полевой выучки и взаимодействия в условиях, приближенных к боевым, личный состав в разных регионах выдвигался на гарнизонные полигоны и упражнялся в боевой стрельбе. Мероприятия были направлены на совершенствование навыков командиров по управлению подразделениями, повышение их слаженности при выполнении учебно-боевых задач, оттачивание профессионального мастерства и полевой выучки военнослужащих.

Подготовка роты – один из ответственных периодов в обучении войск. Рота, батарея – это те войс­ковые единицы, где куется мощь армии, подвижные и легкоуправляемые компактные подразделения отрабатывают совместные действия, в ходе которых закаляется характер воина.

Совершенствование такти­ческой подготовки роты в соответствии с требованиями условий современного боя осуществляется путем регулярной отработки действий в составе небольших подразделений. Ротные тактические учения проводятся в несколько этапов: подъем по «тревоге», выполнение марша в район сосредоточения и непосредственно решение поставленных учебно-боевых задач.

На полигоне «Оймаша» в Мангистауской области в учениях приняли участие более 800 военнослужащих, привлечено около 70 единиц военной техники. Были задействованы артиллерийские расчеты, инженерно-саперные, танковые подразделения, расчеты войсковой ПВО, личный сос­тав роты огневой поддержки и специалисты РХБ-защиты.

– Военнослужащие отработали тактические действия в обороне и в наступлении. Задачи выполнялись на различных ландшафтах местности, в условиях населенных пунктов, днем и ночью, – пояснил особенности учений начальник штаба войсковой части 25744 подполковник Сергей Бибулатов.

Учения также прошли на полигонах «Майлино», «Матыбулак» и «Коктал». В Гвардейском гарнизоне в ходе решения поставленных учебно-боевых задач танкисты, артиллеристы и мото­стрелки выполнили тактические маневры по уничтожению условного противника, захвату взводного опорного пункта, отражению контратаки и смене огневой позиции. Командиры и личный состав подразделений обучались выполнению боевых задач с реальным ведением огня из всех видов огневых средств, получили практику организации и осуществления огневого поражения противника средствами подразделений различных родов войск, а также непрерывного взаимодействия между ними.

Всего на полигонах состоялось более 500 ротных тактических учений с привлечением более 7 500 военнослужащих.

В Аягозском гарнизоне они проводились с участием танковых и мотострелковых подразделений. Мероприятия боевой подготовки включали инженерное оборудование опорного пункта, отработку тактических приемов в обороне и наступлении, действия подраз­деления РХБЗ и вопросы материально-технического обеспечения.

Для военнослужащего срочной службы наводчика-оператора танка Т-72 рядового Нарула ­Карибая тактические учения стали поучи­тельными, проходили на мало­знакомой для него местнос­ти, в условиях высокоманевренных ­действий. На учебно-тренировочном полигоне «Майлино» Аягозского гарнизона он вместе с сослуживцами по танковой бригаде прошел боевое слаживание в сос­таве ротных тактических групп.

– Мы достигли всех целей, – поделился впечатлениями наводчик-оператор танка. – Я горжусь, что свой гражданский долг выполняю в танковой бригаде.

На фоне лязга гусениц и орудийных выстрелов бронированных машин рядовой явно не может скрыть своей гордости похвалой командиров. В ходе стрельб он получил хорошую порцию адреналина и призывает сверстников обязательно пройти армейскую школу.

На первом этапе танкисты прибыли в парк боевых машин, получили учебно-боевое задание по осуществлению марша в указанный район и выдвинулись на учебный полигон в составе колонны. Затем, уже на стрельбище, танкисты отработали развертывание подразделений в полевых условиях. И в рамках финальной фазы учений экипажи приступили к выполнению боевых стрельб.