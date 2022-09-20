Тарифы, налоги, бюджет

Заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам исполнения поручений, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана 1 сентября текущего года.

В ходе совещания было отмечено, что для перезагрузки фискального регулирования начата разработка нового Налогового кодекса, в котором будет уделено особое внимание упрощению специальных налоговых режимов и цифровизации налогового администрирования. Ведется работа над новым Бюджетным кодексом, упор в котором намечено сделать на дебюрократизацию бюджетного процесса. Проекты двух новых кодексов должны быть готовы к весне 2023 года.

Кроме того, для реформирования тарифной политики предложена новая концепция регулирования сферы естественных монополий «Тариф в обмен на инвестиции». Она подразумевает строгий конт­роль целевого использования средств потребителей, повышение социальной ответственности монополистов, обеспечение глас­ности процедур госрегулирования естественных монополий.

Вместе с тем продолжается работа по введению с 1 января 2024 года регулирования предпринимательской деятельности с чистого листа. Так, по итогам анализа в девяти сферах деятельности субъектов предпринимательства выявлено более 22 тыс. требований, из которых около 17% не соответствуют новой регуляторной политике, поэтому должны быть отменены или пересмотрены. Работа по остальным отраслям будет завершена до конца первого квартала 2023 года.

В рамках повышения эффективности механизма ГЧП и обеспечения прозрачности заключения договоров разработаны соответствующие поправки в закон о ГЧП. Их принятие планируется до конца текущего года.

В части переформатирования деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына» ведется пересмотр порт­феля инвестиционных проектов и активов фонда с проведением их критической оценки. В результате посредством приватизации и других механизмов должен быть сформирован оптимальный портфель, что позволит высвободить и перераспределить госресурсы.

По направлению перезагрузки системы гос­управления проводится функциональный анализ для дальнейшего перерас­пределения полномочий от центра в регионы.

По линии Министерства финансов ведется работа по интеграции налоговой и таможенной информационных систем, а также внедрению комплексного таможенного контроля по принципу «одного окна».

Кроме того, начата разработка нового проекта закона «О государственных закупках», предусматриваю­щего введение принципа приоритета качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг. При этом закупки всех государственных и квазигосударственных организаций планируется перевести на единую платформу, сообщила пресс-служба главы Правительства.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев подчеркнул необходимость оперативной разработки соответствующих законодательных поправок и их принятия до конца года, а также качественного и свое­временного исполнения общенационального плана по исполнению Пос­лания Главы государства в целом.