«Таза Қазақстан»: Более 100 мешков мусора собрали вблизи объездной дороги Астаны

Таза Казахстан
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В рамках общенациональной инициативы президента «Таза Қазақстан» партия «AMANAT» продолжает экологическую акцию «Чистый Четверг», которая проводится еженедельно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации

Фото: Саят Жанабай

Сегодня около 400 человек из числа представителей ППО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина», акимата Сарыаркинского района, астанинского филиала партии «AMANAT», волонтеров молодежного крыла «Жастар Рухы» и общественных деятелей собрали более 100 мешков мусора возле объездной дороги города Астаны.  

«Мы смогли собрать за сегодняшний день много мусора, которые люди выбрасывают посреди степи или на стоянках, кто-то даже специально сюда вывозит пакеты с ненужными вещами. «Чистые четверги», которые мы будем проводить каждую неделю, помогут сделать чище нашу природу. Но что примечательно, партия запустила не просто мероприятие по уборке, а комплексное мероприятие, не ограничивающееся уборкой мусора. За каждым участком закрепляются депутаты маслихата, активисты и руководители первичных партийных организаций, которые будут отвечать за чистоту и порядок на нем», - отметил исполнительный секретарь Астанинского городского филиала партии «AMANAT» Мухаммеджан Болысбек.

Также при Астанинском городском филиале партии «AMANAT» созданы 5 мобильных групп для контроля экологической ситуации в городе. 

Ранее по итогам мониторинга, проведенного мобильными группами, было выявлено 15 незаконных свалок как внутри города так и на окраине.

 В целом, в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан» партией «AMANAT» инициирована работа по 5 направлениям: нормотворческая деятельность в экологической сфере; экологическая акция «Таза Бейсенбі» с составлением карт загрязненных территорий в регионах; road-эстафета «Таза Қазақстан» для очистки придорожной территории трассы «Астана – Алматы»;
общественная кампания по защите исторического, культурного и природного наследия от вандализма; зеленое волонтерство – создание экологического волонтерского движения.

Решение экологических проблем является важным приоритетом в предвыборной программе партии «AMANAT». В рамках реализации предвыборных обещаний в прошлом году проведена посадка 302,7 млн деревьев на землях государственного лесного фонда. Кроме того, на 39 крупных промышленных предприятиях установлены автоматизированные системы мониторинга выбросов.

#акция #экология #мусор

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