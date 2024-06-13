«Таза Қазақстан»: Более 100 мешков мусора собрали вблизи объездной дороги Астаны

В рамках общенациональной инициативы президента «Таза Қазақстан» партия «AMANAT» продолжает экологическую акцию «Чистый Четверг», которая проводится еженедельно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации
Сегодня около 400 человек из числа представителей ППО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина», акимата Сарыаркинского района, астанинского филиала партии «AMANAT», волонтеров молодежного крыла «Жастар Рухы» и общественных деятелей собрали более 100 мешков мусора возле объездной дороги города Астаны.
«Мы смогли собрать за сегодняшний день много мусора, которые люди выбрасывают посреди степи или на стоянках, кто-то даже специально сюда вывозит пакеты с ненужными вещами. «Чистые четверги», которые мы будем проводить каждую неделю, помогут сделать чище нашу природу. Но что примечательно, партия запустила не просто мероприятие по уборке, а комплексное мероприятие, не ограничивающееся уборкой мусора. За каждым участком закрепляются депутаты маслихата, активисты и руководители первичных партийных организаций, которые будут отвечать за чистоту и порядок на нем», - отметил исполнительный секретарь Астанинского городского филиала партии «AMANAT» Мухаммеджан Болысбек.
Также при Астанинском городском филиале партии «AMANAT» созданы 5 мобильных групп для контроля экологической ситуации в городе.
Ранее по итогам мониторинга, проведенного мобильными группами, было выявлено 15 незаконных свалок как внутри города так и на окраине.
В целом, в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан» партией «AMANAT» инициирована работа по 5 направлениям: нормотворческая деятельность в экологической сфере; экологическая акция «Таза Бейсенбі» с составлением карт загрязненных территорий в регионах; road-эстафета «Таза Қазақстан» для очистки придорожной территории трассы «Астана – Алматы»;
общественная кампания по защите исторического, культурного и природного наследия от вандализма; зеленое волонтерство – создание экологического волонтерского движения.
Решение экологических проблем является важным приоритетом в предвыборной программе партии «AMANAT». В рамках реализации предвыборных обещаний в прошлом году проведена посадка 302,7 млн деревьев на землях государственного лесного фонда. Кроме того, на 39 крупных промышленных предприятиях установлены автоматизированные системы мониторинга выбросов.