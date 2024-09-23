«Таза Қазақстан»: как реализуется экопрограмма в Алматы

В рамках республиканской программы «Таза Казахстан» в Алматы проводится масштабная работа по улучшению экологической обстановки и повышению экологической культуры населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: акимат Алматы

Экологические мероприятия объединили усилия управления экологии и окружающей среды Алматы, департамента полиции, представителей бизнеса и общественности.

С 23 сентября управление экологии и окружающей среды города открыло прием заявок в рамках акции «Зеленый двор».

Жители города смогут бесплатно получить саженцы лиственных деревьев для озеленения дворов многоквартирных домов и общественных пространств.

«Прием заявок продлится до 4 октября, а раздача саженцев состоится 12 и 13 октября 2024 года. За дополнительной информацией по акции можно узнать по телефону: +7 771-161-98-50. Раздача саженцев состоится 12 и 13 октября 2024 года по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Юрия Кима, дом 9 (ТОО «Eco Almaty»). Горожанам, участвующим в акции, в дальнейшем необходимо предоставить фотоотчет о посадке саженцев», – уточнили в городской администрации.

Акция «Зеленый двор» — это отличная возможность для всех жителей Алматы внести свой вклад в озеленение города и сделать его еще более зеленым и уютным.

Одним из ключевых направлений работы в рамках программы «Таза Казахстан» стала паспортизация городских объектов по новым правилам благоустройства.

«В городе паспортизации подлежат 5 590 объектов, из которых на сегодня оформлены 342. Все работы будут завершены в апреле следующего года. Паспортизация дает возможность определить границы и зоны ответственности предпринимателей и других субъектов за благоустройство прилегающих территорий. В паспорте благоустройства будут указаны требования к благоустройству и санитарной очистке, но без необходимости крупных капитальных затрат. Основное внимание уделяется регулярной уборке, обеспечению урнами и поддержанию исправности малых архитектурных форм. Такие меры направлены на создание комфортной, безопасной и экологичной среды для горожан», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Также в рамках республиканской программы «Таза Казахстан» усилят работу по привлечению к ответственности за оставление мусора в неположеных местах.

По результатам проведенного мониторинга, с начала сентября текущего года управлением развития коммунальной инфраструктуры города Алматы выявили 52 участка переполнения урн, требующих дополнительного оборудования и ресурсов для уборки.

Согласно правилам благоустройства города, предприятия, учреждения и физические лица должны самостоятельно вывозить крупногабаритный мусор или заключить договор о вывозе с мусоровывозящими организациями.

«Жители, осуществляющие ремонт или накопившие крупногабаритные отходы, должны обратиться к специализированным организациям для вывоза мусора за плату либо самостоятельно доставить его на полигоны, расположенные в Илийском и Карасайском районах Алматинской области»,– говорится в сообщении.

В целях улучшения санитарного и эстетического состояния города в 2024-2025 годах в Алматы планируется замена 786 и установка более 2 тысяч новых контейнеров заглубленного типа.