Более тысячи саженцев деревьев посадили в Тазару күні в Шымкенте

Наурыз
35

В новом развивающемся районе Шымкент-Сити была организована акция «Срубишь одно дерево — посади десять», в ходе которой жители высадили более 2 600 саженцев деревьев чинар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города Шымкент

Фото: акимат г. Шымкент

Поддержав принцип «Пусть лучше от предков останется дерево, чем скот», в мероприятии приняли участие более 200 человек: горожане, общественные деятели, ветераны труда, волонтёры и активная молодёжь.

— Наш народ испокон веков на Наурыз освобождал от камней родники, очищал округу от мусора, сажал деревья и проявлял заботу о природе. Сохраняя эту традицию, День очищения становится для нашей страны символом встречи нового года с новыми целями, надеждами и чистыми помыслами, — отметил председатель совета ветеранов Абайского района Шымкента Бастархан Байжанов.

Кроме того, в День очищения во всех районах Шымкента прошла экологическая акция «Чистый двор». В ней участвовали более 4 тысяч человек по всему городу, которые очистили от мусора дворы и улицы. Стволы деревьев побелили, сухие кустарники подрезали, привели в порядок дворы. Покрасили урны, ограждения и скамейки.

Отметим, что эта благая инициатива, начавшаяся с праздника Наурыз, продолжится на территории всего города и в апреле.

#Наурыз #Шымкент #деревья #саженцы

Популярное

Все
Более тысячи саженцев деревьев посадили в Тазару күні в Шымкенте
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Точкой роста должен стать туризм
Новые виды производств появятся в Костанае
Шесть лет прогресса: опубликованы результаты социально-экономического развития Казахстана
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вылетел в ОАЭ
Уровень Мирового океана стремительно растет
К другим прицениться, свое показать
Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
В Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в ночном клубе
Алуа Балкибекова и Аида Абикеева выиграли золото ЧМ по боксу
Касым-Жомарт Токаев поздравил Назым Кызайбай с исторической победой
Кайрат Торебаев назначен постпредом РК при ВТО
Съемки нового фильма Наримана Туребаева стартовали в Алматы
От удобрений до автомобилей: 190 индустриальных проектов запустит Казахстан в этом году
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
Хуситы нанесли ответные удары по американскому авианосцу USS Harry Truman
От идей – к практическим шагам
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Сносить нельзя оставить
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге

Читайте также

Тазару күні: столичные волонтеры помогают пенсионерам
Члены партии «AMANAT» приняли активное участие в «Тазару кү…
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония…
День очищения: более 600 деятелей культуры вышли на уборку …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]