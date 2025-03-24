Более тысячи саженцев деревьев посадили в Тазару күні в Шымкенте

В новом развивающемся районе Шымкент-Сити была организована акция «Срубишь одно дерево — посади десять», в ходе которой жители высадили более 2 600 саженцев деревьев чинар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города Шымкент

Фото: акимат г. Шымкент

Поддержав принцип «Пусть лучше от предков останется дерево, чем скот», в мероприятии приняли участие более 200 человек: горожане, общественные деятели, ветераны труда, волонтёры и активная молодёжь.

— Наш народ испокон веков на Наурыз освобождал от камней родники, очищал округу от мусора, сажал деревья и проявлял заботу о природе. Сохраняя эту традицию, День очищения становится для нашей страны символом встречи нового года с новыми целями, надеждами и чистыми помыслами, — отметил председатель совета ветеранов Абайского района Шымкента Бастархан Байжанов.

Кроме того, в День очищения во всех районах Шымкента прошла экологическая акция «Чистый двор». В ней участвовали более 4 тысяч человек по всему городу, которые очистили от мусора дворы и улицы. Стволы деревьев побелили, сухие кустарники подрезали, привели в порядок дворы. Покрасили урны, ограждения и скамейки.

Отметим, что эта благая инициатива, начавшаяся с праздника Наурыз, продолжится на территории всего города и в апреле.