Тазы – особая порода

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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В древности казахи относились к ним почти как к людям

 

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Для быстрых, как ветер, борзых всегда было приготовлено место в юрте, а в стылые зимние дни на них надевали специальные попоны. В истории этой уникальной породы собак были десятилетия забвения, а вновь возникшему интересу среди соотечественников предшествовали важные решения.

Так, в 2022 году Глава государства поручил заняться вопросами восстановления и сохранения казахских пород тазы и тобет и добиться международного признания их как исконно казахских пород. В том же году ­Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак».

За два минувших после вступления закона в силу года были внесены изменения в соответствующие нормативные акты, утвержден стандарт тазы и тобет, проведены научные исследования, племенные смотры и выставки. Таким образом, две исконные породы были взяты под государственную охрану.

В 2024-м казахстанская кинологическая организация «Қансонар» была принята в члены Международной кинологической федерации (FCI). В том же году FCI предварительно официально признала породу Kazakh Tazy и Республику Казахстан как официального держателя стандарта породы. Это решение стало ключевым и последним этапом перед полным признанием тазы на международном уровне.

Подлинных ценителей казахской борзой довелось увидеть автору этих строк в селе Аршалы Акмолинской области в день празднования Наурыза. Тогда житель села Рустем Мусин приехал на праздник верхом, да еще и со своими питомцами. Он рассказал, что увлекся тазы еще в детстве. С течением времени увлечение переросло в дело всей жизни. Уже много лет Рустем ведет селекцию древних казахских борзых. У него есть разновидности тазы – кумай и шакшак. Этот человек регулярно участвует с ними в областных и республиканских конкурсах.

– Как и наши предки, современные казахстанские ценители этой породы не называют тазы собаками, для них это просто тазы, – говорит Рустем Мусин. – Считаю, что они по справедливости достойны почитания, ведь в голодные годы один охотник с двумя тазы мог прокормить целый аул. Тазы отлично берет след. Несмотря на свой мирный вид и нрав, бывает бесстрашен в схватке со зверем, идет на волка и не боится свирепой рыси.

Эти качества казахской борзой заставили стать ее почитателем и белоруса Алексея Завротнюка. Как выяснилось, он собачник со стажем. С 13 лет держал разные породы собак, в том числе и русских борзых. И вот уже три года у него дома живут три тазы.

– Мое увлечение – охота, – признается он. – Когда выхожу на промысел, три моих питомца – незаменимые помощники. В эту зиму уже взял четырех зайцев. В уходе эти собаки неприхотливы: кормлю отварной сечкой, макаронами.

Другой любитель охоты Дмитрий Пиц держит тазы уже восемь лет. «В чем отличие русской борзой от тазы?» – задаю ему вопрос. Дмитрий считает, что первая сильна в беге по прямой. В отличие от нее тазы обладает маневренностью и неимоверной выносливостью, стойко переносит жару и холод.

Закономерно, что в числе «Жеті қазына» – «Семи сокровищ» джигита – заняла свое мес­то и тазы. Хочется верить, что современный всплеск общест­венного интереса, искреннее желание энтузиастов возродить и сохранить уникальную породу принесут желаемые результаты. Как утверждают эксперты, история тазы насчитывает несколько тысячелетий, и они – часть культурного наследия нашей страны. И отношение к этому наследию – важный показатель зрелости нации.

#тазы #порода #FCI #Қансонар

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