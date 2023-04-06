Театральные встречи

На фестиваль, откликнувшись на приглашение, приехали коллективы девяти театров из Казахстана и стран ближнего зарубежья. Это первый в Кокшетау подобный международный фестиваль, который дал возможность обменяться профессиональным опытом актерам, а зрителям, поклонникам Мельпомены, познакомиться с лучшими комедиями из репертуара разных театров.

Почетными гостями и участниками фестивали стали Узбекский государственный военный театр «Турон» с комедией «Тилло табассумлар» Абдуллы Кадырия, режиссером которой выступил Сайфиддин Мелиев, а также Кыргызский государственный академический театр им. Т. Абдумомынова со спектаклем «Алда жаш жубайлар, ай» (автор – Мухамедкалый Касенов, режиссер – Эркин Эгембердиев). Свои постановки привезли театры из Костаная, Шымкента, Туркестана, другие коллективы.

Открыл парад спектаклей «Жастар театры» из Астаны, представив комедию Каната Жунусова «Пранк-Махаббат» в постановке Даурена Сергазина.

Целую неделю Кокшетау «жил и дышал» театром, став на это время эпицентром культурной жизни области. Завершился теат­ральный марафон традиционным награждением. Каждый из девяти коллективов был отмечен в своей номинации.

Так, «Лучший актерский ансамбль» оказался у Костанайского областного драматичес­кого театра им. И. Омарова, «Лучший комедийный спектакль» – у Государственного теат­ра драмы и комедии им. А. Мамбетова. Специальными призами имени Аскена Набиева, писателя и журналиста, участника Великой Отечественной войны, награж­ден режиссер «Жастар театры» Даурен Сергазин, Талдыкорганский театр драмы им. Б. Римовой, Павлодарский областной казахский музыкально-драматический им. Ж. Аймауы­това, Костанайский областной казахский драматический театр им. И. Омарова.