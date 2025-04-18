Технологию экспресс-диагностики мостов внедряют в Казахстане

Транспорт
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Дана Аменова
корреспондент

При отклонении частоты колебаний от нормы система сигнализирует о возможных повреждениях

Фото: Минтранспорта

В рамках цифровизации и повышения безопасности дорожной инфраструктуры в Казахстане внедряется технология мобильной экспресс-диагностики мостов, способная за считанные минуты выявлять скрытые дефекты конструкций — без перекрытия движения и привлечения тяжёлой спецтехники, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтранспорта, диагностический комплекс оснащён высокочувствительными датчиками, в том числе акселерометрами, которые регистрируют вибрации мостовой конструкции.

При отклонении частоты колебаний от нормы система сигнализирует о возможных повреждениях. Дополнительно используются тензодатчики, фиксирующие деформации.

«Это особенно важно, например, в случаях, когда несущая балка моста могла быть повреждена в результате удара негабаритного транспорта», - подчеркнула заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Анар Габдуллина в ходе брифинга на площадке СЦК.

Главное преимущество новой технологии — оперативность и точность диагностики.

Если раньше обследование мостов занимало значительное время, требовало людских и технических ресурсов, а также вызывало временные неудобства для автомобилистов, то теперь специалисты получают достоверные данные буквально в режиме реального времени.

Новая система позволяет инженерным службам принимать решения быстрее и точнее, своевременно выявлять потенциальные угрозы и предотвращать аварийные ситуации на сооружениях.

#технология #диагностика #Минтранспорта #мосты

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