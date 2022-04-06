Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Китай
Текущую ситуацию на границе с Китаем рассмотрели на заседании в Правительстве РК

В городе Нур-Султане состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Участники заседания рассмотрели ситуацию на границе с Китаем с точки зрения проезда грузов в оба направления.

В настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют пять автомобильных и два железнодорожных пункта пропуска, а также грузовой терминал таможенного поста АО «МЦПС «Хоргос».

По автомобильному транспорту за три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение количества транспортных средств на 123% (с 6,3 до 14,0 тыс. ТС).

Кроме того, была отмечена позитивная динамика по индексу таможенной стоимости (ИТС) и индексу таможенных платежей (ИТП): показатель ИТС вырос на 75% (с 4 до 7 долларов за 1 кг по товарам, импортируемым из КНР), показатель ИТП вырос в два раза – с 264 до 561 тг/кг.

Что касается приграничного пункта пропуска «Нур жолы» – благодаря АО «KTZ Express», которое начало работу в качестве организатора перевозки товаров, его пропускная способность увеличилась с 10 до 47 АТС в день.

При этом стоимость одной перевозки снижена с $4500 до $2050. Исключены взаиморасчеты в наличной форме, что позволило вывести данные средства из «теневого» оборота.

Кроме того, запущен пилот по электронной очереди.

В МЦПС «Хоргос» с начала года посредством специального крана осуществлена перевалка 61 ТС. При этом тариф снижен в два раза.

В ходе заседания было подчеркнуто, что скопления на пунктах пропуска нет, обстановка стабильная.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил соответствующим ведомствам актуализировать данные по импорту и экспорту, чтобы исключить возможные статистические расхождения, а также усилить межведомственное взаимодействие Комитета государственных доходов, Пограничной службы КНБ и КТЖ-Экспресс на пунктах пропуска.

Также был обсужден ряд актуальных вопросов.

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