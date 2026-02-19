Спасатели обнаружили тела восьми лыжников недалеко от озера Тахо в Калифорнии и продолжают искать еще одного после того, как они попали в лавину, самую смертоносную в США почти за полвека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: Kazpravda.kz

Официальные лица пояснили, что у лыжников было мало времени на реакцию на сход лавины высотой в два метра и размером с футбольное поле.

«Кто-то увидел лавину, крикнул "Спасите!", но она быстро накрыла их», - сказал Associated Press капитан Рассел Грин из офиса шерифа округа Невада.

Шестеро участников экскурсии были спасены через 6 часов после того, как лавина обрушилась во вторник утром во время трехдневного похода по Сьерра-Неваде в Северной Калифорнии. В начале этой недели мощный зимний шторм обрушился на западное побережье США. В то роковое утро в 06:49 "Центр лавин Сьерра" объявил предупреждение о стихии, указывая на вероятные крупные лавины в ближайшие 24-48 часов. Неизвестно, знали ли проводники о предупреждении о сходе лавины до выхода в горы.

Жертвы, включая трех проводников, были найдены довольно близко друг к другу, сообщил Грин. Среди погибших и пропавших без вести - семь женщин и двое мужчин в возрасте от 30 до 55 лет. Бригады пока не смогли вывезти жертв с горы из-за экстремальных условий, сообщил он. С воскресенья здесь выпало от 0,9 до 1,8 метра снега. Район также подвергся пронизывающим температурам и штормовым ветрам. "Центр лавин Сьерра" сообщил, что угроза схода новых лавин сохраняется и делает снежный покров нестабильным и непредсказуемым в районе, известном своими крутыми скалистыми утесами.

У всех лыжников были маяки, которые могли посылать сигналы спасателям, и по крайней мере один из гидов смог отправить сообщения, но было неясно, имели ли они так называемые "лавинные мешки", надувные устройства, способные удерживать лыжников у поверхности. В ожидании спасения выжившие использовали оборудование, чтобы укрыться и противостоять температуре, падающей ниже нуля. Выжившие нашли еще троих, погибших во время ожидания спасения. Спасатели использовали снегоходы, чтобы подойти на расстояние 3,2 километра от выживших, а затем аккуратно спустились на лыжах, чтобы не вызвать новую лавину.

Район возле вершины Доннер - одно из самых заснеженных мест в Западном полушарии и десятилетия был закрыт для публики. Как сообщили владельцы коттеджей, в которых жила группа лыжников, в районе озера Фрог, выпадает в среднем около 10 метров снега в год. Эта лавина - самая смертоносная в США с 1981 года, когда на горе Рейнир в штате Вашингтон погибли 11 альпинистов. Каждую зиму в США в лавинах погибает от 25 до 30 человек, согласно данным Национального лавинного центра.