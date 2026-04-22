Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см

По данным специалистов, деформация земной коры затронула обширную территорию на северо-востоке страны, особенно в префектуре Иватэ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Землетрясение, произошедшее к северо-востоку от побережья Японии, вызвало смещение земной коры в районе эпицентра на 8 см. Об этом 21 апреля сообщили в японском правительственном комитете по изучению землетрясений на сайте.

«В том числе зафиксировано смещение точки наблюдения примерно на восемь сантиметров в восточном направлении», — говорится в сообщении комитета.

Накануне землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло в префектуре Аомори на севере Японии, власти сразу же объявили угрозу цунами. Затем оценка магнитуды землетрясения была повышена до 7,7 балла. Шесть человек получили травмы из-за сейсмособытия.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), в свою очередь, отметило, что на ядерных объектах в Японии не выявлено никаких неисправностей после землетрясения и цунами.

На тихоокеанском побережье острова Хоккайдо и севере Хонсю объявили опасность цунами. В Иватэ уже зарегистрировали волну высотой 90 сантиметров.