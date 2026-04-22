Новый решетчатый небоскреб войдет в число высочайших в США

Айман Аманжолова
корреспондент

Его высота составит 470 метров, что позволит ему уверенно войти в категорию сверхвысоких зданий и занять третье место по высоте в США, всего немного уступая Central Park Tower

Фото: © SOM

В Нью-Йорке планируется реализация амбициозного проекта — нового сверхвысокого небоскреба, который действительно способен привлечь внимание. Разработанный архитектурным бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM), он будет отличаться внешней стальной решёткой, являющейся частью его несущей конструкции, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Небоскреб по адресу 175 Park Avenue (также известный как Project Commodore) планируется построить в районе Ист-Мидтаун на Манхэттене, рядом со знаменитым вокзалом Grand Central Station.

Главной особенностью здания станет выразительная внешняя стальная решетка. По мере подъема форма небоскреба будет сужаться, образуя серию уступов, а фасад выполнен в виде стеклянной «занавесной» стены, заключенной в решетчатый стальной каркас. Эта изящная архитектура во многом продиктована сложными условиями участка, где сейчас находится гостиница, подлежащая сносу.

Выше основания здания колонны расходятся веером, словно раскрывающийся занавес, приглашая посетителей внутрь, после чего устремляются вверх строгими вертикалями, подчеркивающими высоту башни. Три уступа образуют озелененные террасы; на этих уровнях колонны наклоняются внутрь, превращаясь в мощные контрфорсы, которые вновь вплетаются в решетчатую структуру. На вершине же колонны образуют изящный узор из металла и стекла.

Небоскреб будет насчитывать 83 этажа с интерьерами без внутренних колонн. Основная часть площадей отведена под офисы, также предусмотрены бутик-отель и частные открытые террасы. Кроме того, у основания башни появится новый транспортный зал, который расширит возможности прилегающего вокзала Grand Central, увеличит торговые площади и улучшит пешеходную связанность района.

Завершение строительства небоскреба на 175 Park Avenue ожидается к 2032 году. Девелоперы RXR Realty и TF Cornerstone уже подали необходимые документы для реализации проекта. Он прошел начальный этап согласования, и в SOM предполагаемой датой окончания строительства называют 2032 год.

 

