В Турции ограничат владение оружием

Происшествия,В мире
12
Айман Аманжолова
корреспондент

Меры безопасности в школах будут усилены, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Власти Турции примут дополнительные правовые меры, ограничивающие владение жителями республики огнестрельным оружием, и ужесточат наказания для его владельцев за нарушения после двух ЧП со стрельбой в местных школах на минувшей неделе. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«Обеспечение безопасности в наших школах является нашим главным приоритетом. В этом вопросе никаких уступок не будет ни сейчас, ни в будущем», - сказал Эрдоган.

«Мы ужесточим наказания для владельцев огнестрельного оружия, которые не выполняют свои обязанности по обеспечению его безопасности и сохранности. Мы введем дополнительные правовые нормы, ограничивающие владение оружием», - заявил Эрдоган.

Он отметил, что в результате ЧП в школе в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 15 апреля 9 человек погибли, 21 получил ранения. В школе в провинции Шанлыурфа в том же регионе 14 апреля ранения получили 19 человек.

«Мы приняли необходимые меры в отношении аккаунтов, распространяющих ложный, манипулятивный и вредоносный контент в соцсетях и на цифровых коммуникационных платформах», - сказал президент Турции.

Эрдоган добавил, что власти страны намерены усилить «виртуальное патрулирование» и укрепить потенциал правоохранительных органов в сфере кибербезопасности.

«Укрепление сотрудничества между школами и правоохранительными органами, разработка новых моделей работы также станут одним из шагов, которые мы предпримем в этом процессе», - сказал турецкий президент.

