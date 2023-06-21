Тела женщины и мужчины нашли в реке в Карагандинской области
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Двух пропавших жителей Карагандинской области нашли мертвыми в реке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
37-летняя женщина и 36-летний мужчина пропали 18 июня в окрестностях села Самарка Абайского района. Спасателям о них сообщили в тот же день в 21:50.
Тело женщины водолазы-спасатели ДЧС обнаружили в Нуре 19 июня в 15:25. Труп пропавшего мужчины нашли на следующий день в 16:05 также в реке.
Обстоятельства гибели выясняются.