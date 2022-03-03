Telegram-канал "Борт N1" запустила пресс-служба Президента Казахстана

Пресс-служба Президента в социальной сети Telegram запустила канал "Борт N1" (https://t.me/bort_01). Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.
"Наш телеграм-канал будет в оперативном режиме публиковать новости, анонсы, экспресс-аналитику, инфографику, неофициальные фото и видео с мероприятий, а также другие сообщения.
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