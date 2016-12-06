Телеграмма поздравления Статьи

В поздравлении Нурсултан Назарбаев указал, что результаты прошедших выборов стали свидетельством высокого доверия и поддержки народом Узбекистана проводимого курса на дальнейшее повышение благосостояния граждан и авторитета страны на международной арене.



«Уверен, что с Вашим приходом продолжатся масштабные преобразования, способствующие укреплению стабильности и безопасности в братском нам Узбекистане», – отмечается в телеграмме.



Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями может быть придан новый импульс развитию стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана, а также расширению сотрудничества всех стран Центральной Азии.



Президент обратил внимание на значительный потенциал двустороннего и регионального взаимодействия, готовность к конструктивному диалогу в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.



«Пользуясь случаем, предлагаю продолжить наш диалог в Астане и совершить государственный визит в Казахстан в удобное для Вас время», – отмечается в сообщении.



В завершение Глава государства пожелал Ш. Мирзиёеву крепкого здоровья и новых свершений в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира и процветания, сообщила пресс-служба Президента РК.

