Телеграмма поздравления

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В поздравлении Нурсултан Назарбаев указал, что результаты прошедших выборов стали свидетельством высокого доверия и поддержки народом Узбекистана проводимого курса на дальнейшее повышение благосостояния граждан и авторитета страны на международной арене.

«Уверен, что с Вашим приходом продолжатся масштабные преобразования, способствующие укреплению стабильности и безопасности в братском нам Узбекистане», – отмечается в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями может быть придан новый импульс развитию стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана, а также расширению сотрудничества всех стран Центральной Азии.

Президент обратил внимание на значительный потенциал двустороннего и регионального взаимодействия, готовность к конструктивному диалогу в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

«Пользуясь случаем, предлагаю продолжить наш диалог в Астане и совершить государственный визит в Казахстан в удобное для Вас время», – отмечается в сообщении.

В завершение Глава государства пожелал Ш. Мирзиёеву крепкого здоровья и новых свершений в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира и процветания, сообщила пресс-служба Президента РК.

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