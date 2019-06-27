Телеграмма соболезнования

«С чувством глубокой печали воспринял известие о взрыве в городе Арысе, приведшем к значительному ущербу и человеческим жертвам. От своего имени и имени таджикского народа выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также слова поддержки семьям пострадавших и надежду на их скорейшее выздоровление», – говорится в телеграмме.

Президент Таджикистана также отметил оперативно принятые меры Правительства Казахстана и самоотверженную работу казахстанских служб в ходе эвакуации и устранения последствий трагедии, сообщила пресс-служба Президента РК.