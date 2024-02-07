Темпы реформ снижаются, это недопустимо – президент

— У правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для решения поставленных задач. Но они зачастую не используются в должной мере. В результате темпы реформ снижаются. Это недопустимо. В процессе обсуждений и согласований между госорганами инициативы подходят от изначального замысла. Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение перспектив экономики. Сегодня именно в экономике надо проводить курс на последовательную и динамичную либерализацию. Это единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития, — отметил глава государства на расширенном заседании правительства.