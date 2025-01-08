Теннисист Амир Омарханов впервые вошел в топ-5 мирового рейтинга

Теннис
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Международная федерация тенниса опубликовала обновленный юниорский рейтинг ITF

Фото: пресс-служба НОК РК

17-летний казахстанец Амир Омарханов взлетел в личном рейтинге на 10 позиций и занимает теперь четвертую строчку. Он впервые в карьере вошел в топ-5, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В минувшем сезоне Омарханов выиграл один личный турнир J300 в Пекине и три крупных в парном разряде, включая Orange Bowl, считающийся неофициальным чемпионатом мира.

Поднялся в мировом юниорском рейтинге и Зангар Нурланулы. 16-летний казахстанец занимает теперь 38-е место (+36). Нурланулы в 2024 году выиграл три крупных одиночных титула: J100 в Измире, J200 в Шымкенте и J100 в Латвии.

​Дамир Жалгасбай вплотную приблизился к ТОП-100. Теперь он 112-й (+84). Дамир в прошлом году победил на турнире в Кракове.

Также, стоит отметить, Юлия Путинцева впервые вошла в ТОП-25 рейтинга WTA. Казахстанская теннисистка поднялась с 29 на 25 место в обновленном рейтинге WTA.

#теннис #рейтинг #WTA #Амир Омарханов #топ-5

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