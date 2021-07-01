Тепло без перебоев

Реакция на критику

Впервые об отсутствии системы центрального отопления в отдельно взятом Талгарском районе Алматинской области мы писали еще 8 лет назад («Ледниковый период» в Талгаре», «Казахстанская правда» от 19.11.2013). Тогда представители местных властей обещали решить проблему, но дело не сдвинулось с мертвой точки.

Затем в январе 2018-го в регио­не случились аномальные холода, вновь обнажившие самый актуальный вопрос, беспокоивший жильцов многоквартирного сектора Талгара. Многие из них на протяжении более чем 20 лет обогревали свои дома дровами и углем. Одни прямо на балконах установили печки-буржуйки, другие включали на полную мощь тэны-обогреватели. Покупка на зиму печного топлива и расходы на электроэнергию обходились горожанам в круг­лые суммы (одна семья тратила за сезон около 200 тыс. тенге).

Помимо прочего, отрезанные от благ цивилизации жители многоэтажек пользовались сжиженным газом в баллонах, хотя по всем строительным и техническим нормам их эксплуатация, как и печей на твердом топливе, в зданиях выше двух этажей не разрешается. Это небезопасно.

После выхода в нашей газете критического материала («Батареи просят тепла», «КП» от 30.01.2018) аким Алматинской области Амандык Баталов срочно изучил ситуацию и взял решение коммунальных проблем талгарцев под личный контроль. Перед новым руководством райо­на была поставлена задача по строи­тельству блочно-модульных котельных (БМК) в двух самых густонаселенных микрорайонах Талгара – «Бозторгае» и «Мелиораторе».

Одновременно с этим пилотным проектом была разработана специальная программа по подключению к централизованному газовому теплоснабжению всех оставшихся многоквартирных домов, жильцам которых приходилось мерзнуть каждую зиму. А таковых в Талгарском районе насчитали более 200 (!).

Получив нагоняй, работники районного акимата и коммунальных служб оперативно провели обследование состояния инженерных сетей: тепловых, водопровода, канализации. За долгие годы анархии в сфере ЖКХ многое пришло в негодность, требовалась масштабная реконструкция.

Параллельно решался еще один немаловажный вопрос – воссоз­дание КСК, которые почили в бозе еще в конце 90-х годов. Ведь участие в деятельности кондоминиумов позволяет горожанам сообща решать свои насущные проблемы.

И вот в декабре 2018 года в квартиры жителей двух талгарских микрорайонов подали долгожданное тепло. Это событие местная общественность назвала поистине историческим. Триумфальный запуск 6 модульных котельных ознаменовал собой завершение пилотного проекта по восстановлению системы теплоснабжения в отдельно взятом жилом массиве. К газовому отоплению здесь подключили 23 многоквартирных дома.

После этого отопительный «механизм» завертелся с удвоенной силой: за последние 2 года в Талгаре построили 32 БМК, что позволило подать тепло в 142 многоэтажки, или 4 489 квартир.

По словам председателей местных жилищных кооперативов, с переходом на газовое отопление многие проблемы, в том числе чадящие на балконах печки, ушли в прошлое. Были демонтированы печные трубы, приваренные к подъездам многоэтажек и портившие архитектурный облик райцентра.

Примечательно, что крупный коммунальный проект включил в себя, помимо восстановления теплоснабжения, вопросы благоустройства дворов, детских игровых площадок, асфальтирования тротуаров, проведения уличного освещения, строительства арычной сети.

В итоге Талгар превратился в одну большую стройплощадку: по данным пресс-службы акима Алматинской области, на строи­тельство и ремонт 46 инфраструктурных объектов выделялось 6,3 млрд тенге, создано около 1 600 рабочих мест. Отремонтированы десятки улиц не только в Талгаре, но и в близлежащих селах Кызыл-Кайрат, Кендала, Белбулак, Туздыбас­тау, Енбекши и других. Кроме того, намечены строительство магистрального водопровода в райцентре, реконструкция систем водоснабжения и канализации в поселках Бескайнар и Талдыбулак.

Талгарцы, пережившие уже не одну зиму с горячими батареями в домах, искренне благодарят руководство акимата области, а также «Казахстанскую правду», с подачи которой вопрос, не решавшийся долгое время, наконец сдвинулся с мертвой точки.

Под знаком БМК

В последнее время успешный талгарский опыт стали перенимать власти других районов Жетысу, потому как проблема отсутствия тепла в многоквартирном жилом секторе присуща всей сфере ЖКХ области. Теперь повсеместно разрабатываются программы и проектно-сметная документация по восстановлению систем центрального отопления в малых городах и райцентрах. На эти цели выделяются громадные бюджетные средства.

Так, следом за Талгаром 3 БМК установили в Каскелене, что позволило подключить к отоплению 10 многоэтажных домов с 409 абонентами. Проект осуществлен в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости».

Масштабная работа продолжается, но уже с применением механизмов государственно-частного партнерства. К примеру, в городе Есике и селе Шелек Енбекшиказахского района установят 21 блочно-модульную котельную. В результате центральным отоплением будут обеспечены 80 многоквартирных домов, в которых проживают около 9 тыс. человек. Круглый год жильцы смогут пользоваться горячей водой.

Недавно на встрече с представителями подрядной организации аким Енбекшиказахского района Алибек Жаканбаев подробно обсудил план строительно-монтажных работ. Установка отопительных котлов начнется в июле и завершится до начала отопительного сезона.

По оценкам специалистов, БМК полностью заменяют обычные котельные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. Модули собирают на производственной базе одного из предприятий Алматы. Мощность каждого составляет от 200 до 1 200 кВт. Они оснащены насосами, теплообменником, бойлером для нагрева воды, печью и системой регуляции. Основное топливо – газ, но на случай аврального режима имеется емкость на 5 кубометров с дизельным топливом.

– Здесь очень много преимуществ, – рассказывает руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Карасайского района Ескендир Егеубек. – Прежде всего отпадает необходимость капитального строительства здания котельной, что уменьшает издержки в строительной части до 90%. К тому же не требуется персонал, поскольку автоматика обеспечивает оптимальный режим работы котельного оборудования. При этом производится столько тепла, сколько требуется потребителю. Данный факт позволяет экономить топливо.

Немаловажно и то, что обслуживанием такой котельной занимается специализированная организация. В кратчайшие сроки осуществляются пусконаладочные работы. Есть возможность перевозки котельной на другое место, а также увеличения ее мощностей за счет подключения новых блоков.

По информации заместителя руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Баглана Абылкасымова, в общей сложности к 2023 году планируется построить 88 блочно-модульных котельных в Карасайском, Енбекшиказахском, Панфиловском и Уйгурском районах. В результате тепло получат жильцы 292 многоквартирных домов. Кроме того, будет разработана проектно-сметная документация для установки еще 17 котлов с охватом 106 многоэтажек.

Словом, ближайшие годы пройдут в области под знаком строительства БМК и обеспечения населения газовым отоплением. Это не только создаст комфортные условия для горожан и сельчан, долгие годы лишенных элементарных благ цивилизации, но и положительно скажется на состоянии экологии. Чище станет воздух, значительно снизится объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.