Тепло ли тебе, город?

Тепла не хватает и не будет хватать – примерно такое признание сделали руководители теплоэнергетических предприятий Усть-Каменогорска.

Всю минувшую неделю, пока держались тридцатиградусные морозы, устькаменогорцы массово жаловались на холод в квартирах. Мерзли почти везде.

Руководство города сначала заверяло, что отопительный сезон начался в штатном режиме. Но сейчас власти признались: в пик холодов на Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали из строя вышел котел № 15, еще два котла находились в ремонте. При нормативе нагрева теплоносителя в 110 градусов в сеть подавали воду 80–85 градусов.

– В результате понижения температуры в сетях на тепловых узлах автоматически увеличился циркуляционный расход, – отметил директор по ремонтам УК ТЭЦ Токтар Актайлаков. – Если обычно циркулировало 13 500–13 700 тонн воды, то стало 14 500 тонн в час.

На сегодня два агрегата возвращены в работу, в целом тепло вырабатывают восемь котлов и восемь турбогенераторов. Усть-Каменогорская ТЭЦ была построе­на в 1947 году (!) и на сегодня обеспечивает теплом 80% потребителей. Как здесь заверили, температуру на подаче сейчас удалось поднять до 106 градусов. Вместе с тем тепловики честно призналось: мощностей не хватает. Город растет, появляются новые многоэтажки и коммерческие объекты. На сегодня дефицит тепловой энергии достиг уже 300 гигакалорий в час.

– Мы собирались строить новый шестнадцатый котел и покрыть 240 гигакалорий, – пояснил директор по ремонтам. – Проект был рассчитан до 2025 года. Но из-за геополитической ситуации возникли сложности с поставкой оборудования.

По словам руководителя, договор, составленный с «Росатом­ом», приостановлен на год! Логика подсказывает, что в силу непредсказуемого развития ситуации и этот срок может быть пересмотрен. Что будет с областным цент­ром через четыре года? Насколько вырастет дефицит тепло­вой энергии? Ответа на эти вопросы нет ни у руководства ТЭЦ, ни у акимата города.