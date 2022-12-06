Тепло ли тебе, город?

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Тепла не хватает и не будет хватать – примерно такое признание сделали руководители теплоэнергетических предприятий Усть-Каменогорска.

Всю минувшую неделю, пока держались тридцатиградусные морозы, устькаменогорцы массово жаловались на холод в квартирах. Мерзли почти везде.

Руководство города сначала заверяло, что отопительный сезон начался в штатном режиме. Но сейчас власти признались: в пик холодов на Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали из строя вышел котел № 15, еще два котла находились в ремонте. При нормативе нагрева теплоносителя в 110 градусов в сеть подавали воду 80–85 градусов.

– В результате понижения температуры в сетях на тепловых узлах автоматически увеличился циркуляционный расход, – отметил директор по ремонтам УК ТЭЦ Токтар Актайлаков. – Если обычно циркулировало 13 500–13 700 тонн воды, то стало 14 500 тонн в час.

На сегодня два агрегата возвращены в работу, в целом тепло вырабатывают восемь котлов и восемь турбогенераторов. Усть-Каменогорская ТЭЦ была построе­на в 1947 году (!) и на сегодня обеспечивает теплом 80% потребителей. Как здесь заверили, температуру на подаче сейчас удалось поднять до 106 градусов. Вместе с тем тепловики честно призналось: мощностей не хватает. Город растет, появляются новые многоэтажки и коммерческие объекты. На сегодня дефицит тепловой энергии достиг уже 300 гигакалорий в час.

– Мы собирались строить новый шестнадцатый котел и покрыть 240 гигакалорий, – пояснил директор по ремонтам. – Проект был рассчитан до 2025 года. Но из-за геополитической ситуации возникли сложности с поставкой оборудования.

По словам руководителя, договор, составленный с «Росатом­ом», приостановлен на год! Логика подсказывает, что в силу непредсказуемого развития ситуации и этот срок может быть пересмотрен. Что будет с областным цент­ром через четыре года? Насколько вырастет дефицит тепло­вой энергии? Ответа на эти вопросы нет ни у руководства ТЭЦ, ни у акимата города.

Не все гладко и с теплоснабжением активно застраиваемых районов на левом берегу Иртыша. Главной «печке» левобережья – котельной № 2 – почти полвека, изношенность оборудования сос­тавляет 64%. В свое время ее мощность в 134 гигакалорий в час была рассчитана на обслуживание крупного комбината шелковых тканей. Комбинат обанкротился, все тепло давно направлено на жилые кварталы и социальные объекты.

По генплану в будущем именно на левом берегу Иртыша размес­тится деловой и культурный центр, новостройки растут, как грибы. И все «навешиваются» на мощности старой теплостанции.

– Планируем установить два дополнительных котла и увеличить производительность на 100 гигакалорий, – рассказал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Уже подготовлено технико-экономическое обоснование. В следующем году намечено заняться разработкой проектно-сметной документации. И только потом проектировщики скажут, сколько нужно средств и времени.

Другими словами, появления дополнительных тепловых мощностей в перспективной части города в скором времени ожидать не стоит. При этом жильцы в новостройках уже сегодня жалуются, что мерзнут в квартирах.

Как отреагировали горожане на ситуацию с теплом? Вот несколько комментариев, размещенных на местном форуме: «О какой АЭС говорить, если с ТЭЦ не можем справиться?»; «При дефиците мощностей температура в сетях будет еще ниже опускаться, поэтому для города очень важно строительство новых тепловых источников, иначе будем замерзать!»; «Пока тянет советская инф­раструктура, а если точнее, уже не тянет, как-то тревожно становится с такими «хозяйственными» руководителями».

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