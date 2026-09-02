Территория доверия

Сегодня Казахстан переживает один из наиболее значимых этапов общественно-политического развития. Конституционная реформа, модернизация системы госуправления, расширение участия граждан в принятии решений, создание новых общественных институтов – все эти процессы объединяет одна ключевая цель: построение Справедливого Казахстана, в котором государство и общество выступают равноправными партнерами.

Однако успешность любых политических преобразований определяется не только совершенством законодательства или эффективнос­тью государственных институтов. Не менее важным остается состоя­ние самого общества – уровень взаимного доверия, способность граждан вести конструктивный диалог, уважать позицию друг друга и совместно находить решения возникающих проблем.

Именно поэтому сегодня медиация приобретает особое значение. Еще несколько лет назад воспринимавшаяся преимущественно как альтернативный способ урегулирования гражданско-правовых споров, нынче она становится важнейшим инструментом профилактики социальных противоречий, укрепления общественного согласия и формирования культуры мирного диалога.

Президент Касым-Жомарт ­Токаев неоднократно подчеркивал: «Единство и солидарность всегда были и будут главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики». Эти слова сегодня приобретают особое значение, поскольку именно доверие между людьми становится важнейшим условием успешной реализации политических и общественных реформ.

Одной из ключевых политических инициатив последних лет стала концепция «Слышащее государство», предложенная Президентом страны. Ее главная идея заключается в том, что государственные органы должны оперативно реагировать на запросы граждан, вести с обществом открытый диалог и принимать решения с учетом общественного мнения.

Но полноценный диалог невозможно выстроить только усилиями государства. Если государство должно слышать граждан, то и само общество должно научиться слышать себя. Именно здесь начинается пространство медиации.

По своей сути медиация – это культура общения, основанная не на поиске виноватых, а на поис­ке взаимоприемлемых решений. Она учит людей не побеждать друг друга, а понимать интересы другой стороны, искать точки соприкосновения и выстраивать доверительные отношения.

Поэтому медиация органично дополняет концепцию «Слышащее государство». Она формирует культуру диалога внутри самого общества: в семье, трудовом коллективе, образовательной среде, местном сообществе, между представителями различных этносов и религий. Именно такой общест­венный капитал становится залогом устойчивости государства в условиях современных вызовов.

Мир стремительно меняется. Глобализация, цифровизация, высокая скорость распространения информации, активное развитие социальных сетей существенно изменили природу современных конфликтов.

Если раньше большинство спорных ситуаций возникало между конкретными людьми и ограничивалось их личными взаимоотношениями, то сегодня даже локальный конфликт способен за считаные часы выйти в информационное пространство и приобрести широкий общественный резонанс.

В этих условиях возрастает значение профилактики. Медиация позволяет выявлять потенциальные противоречия еще до того, как они перерастут в открытое противостояние. Именно поэтому во многих странах мира она рассматривается не только как способ урегулирования споров, но и как важный элемент системы общественной безопасности. Для Казахстана, где общественное согласие и межэтническое единство выступают важнейшими национальными ценностями, данный вопрос имеет особое значение. И не случайно Глава государства неоднократно отмечал, что любые разногласия должны решаться исключительно в правовом поле, посредством открытого диалога и взаимного уважения.

За годы реализации данного направления появилась полноценная инфраструктура развития медиации. Во всех регионах страны начали работу кабинеты, а затем центры медиации при домах дружбы. Созданы республиканский и двадцать региональных советов медиации, разработаны положения, регламентирующие их деятельность, заключены соглашения о сотрудничестве с судами, государственными органами, образовательными организациями и институтами гражданского общества.

Одновременно велась масштабная просветительская работа. Навыками применения медиации овладели более 50 тыс. человек. По всей стране проведено свыше 30 тыс. мероприятий: конференций, семинаров, заседаний круглых столов, общественных консультаций, дней открытых дверей и информационно-разъяс­нительных встреч. Их участниками стали более 800 тыс. граждан.

Особое место в этой работе занимает общественный проект «Елдесу және татуласу». За годы реализации он стал не просто инструментом популяризации медиации, а площадкой формирования культуры примирения и профилактики конфликтов. Благодаря проекту по всей стране получили развитие центры медиации, укрепилось профессиональное сообщество медиаторов, значительно вырос интерес граждан к внесудебному урегулированию споров.

Но главный показатель эффективности – не количество проведенных мероприятий. Самый важный результат – доверие людей к медиации как к цивилизованному способу разрешения конфликтов. Только за период с 2016 по 2024 год в центры медиа­ции поступило более 150 тыс. обращений. Около 60% из них завершились заключением медиативных соглашений. Остальные были урегулированы уже на стадии консультаций.

За каждой из этих цифр стоят сохраненные семьи, восстановленные добрососедские отношения, предотвращенные трудовые и общественные конфликты, судьбы людей, которым удалось найти взаимопонимание без длительных судебных разбирательств и взаимных обвинений.

Сегодня медиация в Казахстане выходит на новый этап развития. Если раньше основной задачей было создание организационной инфраструктуры и популяризация самой идеи мирного урегулирования споров, то теперь на первый план выходит формирование устойчивой культуры диалога.

Перспективы развития медиации напрямую связаны с дальнейшим укреплением общественного доверия. Важно, чтобы принципы медиации становились частью повседневной жизни – применялись не только при разрешении споров, но и в работе государственных органов, образовательных организаций, трудовых коллективов, местных сообществ и молодежной среде.

Особое внимание предстоит уделить развитию школьной и семейной медиации, повышению профессиональной подготовки медиаторов, внедрению современных цифровых инструментов консультирования и расширению профилактической работы в регионах. Не менее важно продолжить развитие этномедиации как эффективного механизма предупреждения конфликтов и укрепления межэтнического согласия.

В условиях реализации курса на построение Справедливого Казахстана медиация становится не просто альтернативной процеду­рой урегулирования споров. Она превращается в стратегический общественный ресурс, способствующий укреплению доверия между государством и обществом, развитию гражданской ответственности и сохранению общественного согласия.

Фундаментом справедливого государства выступают доверие, взаимное уважение и готовность людей слышать друг друга. Именно поэтому медиация сегодня становится не только инструментом разрешения конфликтов, но и важной частью новой общественной культуры Казахстана – культуры диалога, согласия и совместной ответственности за будущее страны.