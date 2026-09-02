Территория доверия Статьи,Общество 2 сентября 2026 г. 5:00 Талшин Италиева, главный эксперт РГУ «Қоғамдық келісім» Комитета по развитию межэтнических отношений МКИ РК, профессиональный медиатор Медиация становится стратегическим ресурсом Справедливого Казахстана Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney Сегодня Казахстан переживает один из наиболее значимых этапов общественно-политического развития. Конституционная реформа, модернизация системы госуправления, расширение участия граждан в принятии решений, создание новых общественных институтов – все эти процессы объединяет одна ключевая цель: построение Справедливого Казахстана, в котором государство и общество выступают равноправными партнерами. Однако успешность любых политических преобразований определяется не только совершенством законодательства или эффективностью государственных институтов. Не менее важным остается состояние самого общества – уровень взаимного доверия, способность граждан вести конструктивный диалог, уважать позицию друг друга и совместно находить решения возникающих проблем. Именно поэтому сегодня медиация приобретает особое значение. Еще несколько лет назад воспринимавшаяся преимущественно как альтернативный способ урегулирования гражданско-правовых споров, нынче она становится важнейшим инструментом профилактики социальных противоречий, укрепления общественного согласия и формирования культуры мирного диалога. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал: «Единство и солидарность всегда были и будут главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики». Эти слова сегодня приобретают особое значение, поскольку именно доверие между людьми становится важнейшим условием успешной реализации политических и общественных реформ. Одной из ключевых политических инициатив последних лет стала концепция «Слышащее государство», предложенная Президентом страны. Ее главная идея заключается в том, что государственные органы должны оперативно реагировать на запросы граждан, вести с обществом открытый диалог и принимать решения с учетом общественного мнения. Но полноценный диалог невозможно выстроить только усилиями государства. Если государство должно слышать граждан, то и само общество должно научиться слышать себя. Именно здесь начинается пространство медиации. По своей сути медиация – это культура общения, основанная не на поиске виноватых, а на поиске взаимоприемлемых решений. Она учит людей не побеждать друг друга, а понимать интересы другой стороны, искать точки соприкосновения и выстраивать доверительные отношения. Поэтому медиация органично дополняет концепцию «Слышащее государство». Она формирует культуру диалога внутри самого общества: в семье, трудовом коллективе, образовательной среде, местном сообществе, между представителями различных этносов и религий. Именно такой общественный капитал становится залогом устойчивости государства в условиях современных вызовов. Мир стремительно меняется. Глобализация, цифровизация, высокая скорость распространения информации, активное развитие социальных сетей существенно изменили природу современных конфликтов. Если раньше большинство спорных ситуаций возникало между конкретными людьми и ограничивалось их личными взаимоотношениями, то сегодня даже локальный конфликт способен за считаные часы выйти в информационное пространство и приобрести широкий общественный резонанс. В этих условиях возрастает значение профилактики. Медиация позволяет выявлять потенциальные противоречия еще до того, как они перерастут в открытое противостояние. Именно поэтому во многих странах мира она рассматривается не только как способ урегулирования споров, но и как важный элемент системы общественной безопасности. Для Казахстана, где общественное согласие и межэтническое единство выступают важнейшими национальными ценностями, данный вопрос имеет особое значение. И не случайно Глава государства неоднократно отмечал, что любые разногласия должны решаться исключительно в правовом поле, посредством открытого диалога и взаимного уважения. За годы реализации данного направления появилась полноценная инфраструктура развития медиации. Во всех регионах страны начали работу кабинеты, а затем центры медиации при домах дружбы. Созданы республиканский и двадцать региональных советов медиации, разработаны положения, регламентирующие их деятельность, заключены соглашения о сотрудничестве с судами, государственными органами, образовательными организациями и институтами гражданского общества. Одновременно велась масштабная просветительская работа. Навыками применения медиации овладели более 50 тыс. человек. По всей стране проведено свыше 30 тыс. мероприятий: конференций, семинаров, заседаний круглых столов, общественных консультаций, дней открытых дверей и информационно-разъяснительных встреч. Их участниками стали более 800 тыс. граждан. Особое место в этой работе занимает общественный проект «Елдесу және татуласу». За годы реализации он стал не просто инструментом популяризации медиации, а площадкой формирования культуры примирения и профилактики конфликтов. Благодаря проекту по всей стране получили развитие центры медиации, укрепилось профессиональное сообщество медиаторов, значительно вырос интерес граждан к внесудебному урегулированию споров. Но главный показатель эффективности – не количество проведенных мероприятий. Самый важный результат – доверие людей к медиации как к цивилизованному способу разрешения конфликтов. Только за период с 2016 по 2024 год в центры медиации поступило более 150 тыс. обращений. Около 60% из них завершились заключением медиативных соглашений. Остальные были урегулированы уже на стадии консультаций. За каждой из этих цифр стоят сохраненные семьи, восстановленные добрососедские отношения, предотвращенные трудовые и общественные конфликты, судьбы людей, которым удалось найти взаимопонимание без длительных судебных разбирательств и взаимных обвинений. Сегодня медиация в Казахстане выходит на новый этап развития. Если раньше основной задачей было создание организационной инфраструктуры и популяризация самой идеи мирного урегулирования споров, то теперь на первый план выходит формирование устойчивой культуры диалога. Перспективы развития медиации напрямую связаны с дальнейшим укреплением общественного доверия. Важно, чтобы принципы медиации становились частью повседневной жизни – применялись не только при разрешении споров, но и в работе государственных органов, образовательных организаций, трудовых коллективов, местных сообществ и молодежной среде. Особое внимание предстоит уделить развитию школьной и семейной медиации, повышению профессиональной подготовки медиаторов, внедрению современных цифровых инструментов консультирования и расширению профилактической работы в регионах. Не менее важно продолжить развитие этномедиации как эффективного механизма предупреждения конфликтов и укрепления межэтнического согласия. В условиях реализации курса на построение Справедливого Казахстана медиация становится не просто альтернативной процедурой урегулирования споров. Она превращается в стратегический общественный ресурс, способствующий укреплению доверия между государством и обществом, развитию гражданской ответственности и сохранению общественного согласия. Фундаментом справедливого государства выступают доверие, взаимное уважение и готовность людей слышать друг друга. Именно поэтому медиация сегодня становится не только инструментом разрешения конфликтов, но и важной частью новой общественной культуры Казахстана – культуры диалога, согласия и совместной ответственности за будущее страны. #слышащее государство #медиация #Конституционная реформа #Талшин Италиева