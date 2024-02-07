Тейлор Свифт нет равных

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По информации международных информагентств обзор подготовил Аскар Султан

Самая престижная музыкальная премия планеты «Грэмми» за лучший альбом года досталась американской певице Тейлор Свифт. Она стала первой исполнительницей, получившей этот престижный трофей четыре раза. Наградой отмечен ее альбом Midnights.

фото из открытых источников

В категории «Песня года» победила американская певица Билли Айлиш за трек What Was I Made For? к нашумевшему в прошлом году фильму «Барби». Все это произошло в американском Лос-Анджелесе, где прошла 66-я церемония награж­дения. Награды вручали за песни и альбомы, вышедшие в период с 1 октября 2022-го по 15 сентября 2023 года. Номинанты были представлены в 94 категориях. Номинации «Песня года», «Альбом года», «Запись года», «Лучший новый исполнитель» – четыре самые главные награды из них.

#музыка #Грэмми #музыкальная премия

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