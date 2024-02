Тейлор Свифт нет равных

фото из открытых источников

В категории «Песня года» победила американская певица Билли Айлиш за трек What Was I Made For? к нашумевшему в прошлом году фильму «Барби». Все это произошло в американском Лос-Анджелесе, где прошла 66-я церемония награж­дения. Награды вручали за песни и альбомы, вышедшие в период с 1 октября 2022-го по 15 сентября 2023 года. Номинанты были представлены в 94 категориях. Номинации «Песня года», «Альбом года», «Запись года», «Лучший новый исполнитель» – четыре самые главные награды из них.