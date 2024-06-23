Тейлор Свифт сделала селфи с принцем Уильямом и его детьми

Lifestyle
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Тейлор Свифт сделала идеальное королевское селфи — с принцем Уэльским Уильямом и двумя юными меломанами, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, перед своим концертом на стадионе на Уэмбли в Лондоне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: X/KENSINGTONROYAL

Кенсингтонский дворец опубликовал в соцсети X фотографию королевского трио с певицей за кулисами перед концертом в пятницу вечером.

«Спасибо Тейлор Свифт за отличный вечер!» — гласит подпись под фото.

Принц Уильям сводил двух своих старших детей на самое популярное шоу в городе в свой день рождения (в пятницу ему исполнилось 42). У него выдалась напряженная неделя: буквально накануне вечером он был на футбольном матче Англии и Дании на Евро-2024.

Затем Свифт опубликовала еще одно селфи, где к принцу Уильяму, 10-летнему принцу Джорджу и девятилетней принцессе Шарлотте присоединился бойфренд певицы Трэвис Келси.

На ставших вирусными видео, снятых этим вечером, видно, как принц Уильям танцует под жизнерадостную песню Свифт Shake It Off. Кэтрин, принцесса Уэльская, осталась дома с шестилетним принцем Луи.

Тем не менее, младший ребенок пары все же появился на официальной фотографии, опубликованной ранее в пятницу, по случаю дня рождения Уильяма.

Принц Уильям и 34-летняя Свифт знакомы уже более 10 лет.

В 2013 году они вместе вышли на сцену в ходе благотворительного мероприятия в Кенсингтонском дворце и исполнили с Джоном Бон Джови его песню Livin’ On A Prayer.

В ходе турне по Великобритании Eras Tour Свифт приедет также в Эдинбург, Ливерпуль и Кардифф, исполняя для поклонников многочисленные хиты, в том числе из альбомов 1989, Red и Midnights.

В пятницу на стадионе «Уэмбли» собралось почти 90 тыс. фанатов, причем некоторые встали в очередь еще до рассвета.

Это было первое из восьми выступлений Свифта на стадионе Уэмбли — часть пройдет на этой неделе, а часть в августе.

В толпе фанатов Свифт в пятницу были замечены звезда сериала «Бриджертоны» Никола Кофлан и лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер.

В зале также были модель Кара Делевинь и родители Свифт Андреа и Скотт.

Свифт назвала Лондон, где она жила некоторое время в начале своей карьеры, «самым воодушевляющим городом в мире».

#музыка #Принц Уильям #Тейлор Свифт

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