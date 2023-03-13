«То будет впредь, то было встарь…»

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Флора Левина, Семей

Под таким названием проходит выставка фарфора, стекла и фаянса из собрания Музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых.

Как известно, женщина с детства любит уют и создает его вокруг себя. А что поис­тине «женское», тонкое и нежное может сделать обстановку особенно теплой, уютной, а иногда и сказочной? Это, конечно же, фарфор, стекло и керамика.

Так было почти всегда. Ведь фарфор в Китае появился в VII веке, а в Европе – в XVIII. Посуда, статуэтки в разные времена украшали интерьер дома. Вместе с фарфором использовали фаянс, история которого, пожалуй, еще древнее. В Китае он был известен уже в IV веке. Из этого материала делали даже предметы мебели. А стекло, вероятно, самый древний материал, изобретенный человечеством для украшения быта и изготовления посуды. Изделия из стекла существовали еще в Древнем Египте, а в Римской империи широко использовались не только в домах, но и в культовых обрядах.

Фарфор, стекло и фаянс не утратили своей привлекательности и популярности и сейчас, хоть многие современные изделия уже являются тиражными и украшены деколью, а не ручной росписью.

– Большую часть экспозиции составляют фарфоровые статуэтки советского времени. Это произведения мастеров Полонского, Барановского заводов художественной керамики, Ломоносовского, Городницкого, Дулевского фарфоровых заводов. Все статуэтки условно поделены на сюжетные группы: «Счастливы вместе», «Вот так и живем», «Дети», «Братья наши меньшие», «Танец», «Сказки о животных и не только», – рассказала заместитель директора музея Гульнар Буркитова.

Здесь же можно увидеть посуду XIX–XX веков российских, советских и зарубежных производителей: фарфор и фаянс Кузнецовского фарфорового завода, фабрики Гарднера, Конаковского фаянсового завода, а также изделия казахстанских мастеров Алма-Атинской научно-экспериментальной керамической станции. Несколько предметов – работы неизвестных французских и китайских умельцев.

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