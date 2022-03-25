Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в I квартале 2022 года, а также о мерах, предпринимаемых для обеспечения финансовой и ценовой стабильности.

Президент был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках. Галымжан Пирматов рассказал о тенденциях, складывающихся на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о динамике инфляции, изменении структуры депозитов в банковской системе, состоянии пенсионных активов и развитии платежной системы.