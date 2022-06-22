Токаев дал указания по улучшению качества жизни жителей Алматинской области

Глава государства принял аким Алматинской области Марата Султангазиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития Алматинской области.

По словам Марата Султангазиева, за текущий период отмечаются позитивные изменения в экономике региона. В частности, объем сельского хозяйства вырос на 102,8%, рост в обрабатывающей промышленности составил 105,2%, в торговле – 103%, в строительстве увеличился на 114,3%. Акимат намерен сохранить положительную динамику роста показателей до конца нынешнего года.

Президент обратил внимание на то, что очень важно оправдать доверие граждан и в этом контексте указал на принятие конкретных мер по улучшению качества жизни местных жителей.

Глава государства также был проинформирован о проводимой работе по внесению изменений в план социально-экономического развития Алматинской области и города Конаев с учетом новых возможностей после проведенной административно-территориальной реформы.

Как сообщил аким области, особое внимание уделено развитию секторов экономики с высокой инвестиционной привлекательностью. В частности, сферам строительства, промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, торговли и туризма.

Кроме того, Марат Султангазиев рассказал о ходе работ по переносу административного центра Алматинской области в город Конаев. На сегодня принимаются комплексные меры по созданию необходимых условий для местных исполнительных органов и сотрудников государственных организаций.

По итогам встречи Президент обозначил перед Маратом Султангазиевым ряд задач по повышению уровня жизни жителей региона, в том числе решение вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве, возобновлению ирригационных систем, трехсменных школ, медицины и общественного транспорта.