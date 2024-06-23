Токаев: «Госслужащим отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана»

Госслужащие должны всегда исходить из интересов государства и общества, подчеркнул лидер страны, передает Kazpravda.kz

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Президент Казахстана опубликовал на своей странице в социальной сети Х пост ко Дню государственного служащего.

«Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!» – написал Касым-Жомарт Токаев.

В декабре 2002 года на 57-й сессии генеральной ассамблеи ООН приняла резолюцию о провозглашении 23 июня Днем государственной службы ООН и призвала государства-члены ООН определить этот день в каждой стране.