Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Культура
Токаев и Цзиньпин осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий"

После завершения официальных переговоров главы государств Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин осмотрели выставку «Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий», которая демонстрирует глубокие историко-культурные связи двух стран с древних времен до современности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В экспозицию вошли около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов Национального музея Республики Казахстан, Центрального государственного музея, Музея Первого Президента и Государственного музея искусств им. А. Кастеева.

Как рассказали лидерам Казахстана и Китая, структура выставки состоит из пяти разделов, отражающих центральную идею экспозиции – показ преемственности развития материальной и духовной культуры казахского и китайского народов.

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