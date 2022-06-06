Токаев: Каждый казахстанец должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам заявил, что возможности граждан участвовать в государственных делах будут расширяться, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения. Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау – колыбели нашей нации. Таким образом, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства. Действительно, судьба Родины находится в руках каждого из нас", – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что нам предстоит кардинально трансформировать систему общественных и личных ценностей.

"Только так мы сможем осуществить кардинальные преобразования во всех сферах. Самое главное богатство Нового Казахстана – это его народ, а наша главная цель – создать условия для счастливой жизни людей. Каждый гражданин должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста. Пустые обещания и красивые слова ни к чему не ведут. Для меня превыше всего конкретная работа и реальные изменения. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, результаты референдума открывают совершенно новую главу в истории нашей государственности.

"Сделав свой выбор, наш народ показал волю к созиданию и стремление к кардинальным переменам. Нам предстоит еще многое сделать для развития страны. Я абсолютно убежден в том, что вместе мы обязательно достигнем поставленных целей. Сегодня открылась новая эпоха в истории Независимого Казахстана. Пусть крепнет наше единство на этом пути! Вместе мы построим Новый Казахстан! Вместе мы приложим все усилия во имя процветания Нового Казахстана!" – заключил Президент РК.