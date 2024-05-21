Токаев: Люди культуры и искусства всегда находились в авангарде исторического процесса

Президент, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия с Днем работников культуры и искусства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Культура и искусство являются важными сферами в жизни страны. Искусство – это душа нации, а культура – ее духовный облик. Вместе они составляют ядро нашей цивилизации. Наш общий долг – сохранить и приумножить их. Как говорил Абиш Кекилбайулы, "История культуры – это история человечества". Бытие казахского народа ярко отражается в его уникальном искусстве", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие культуры и искусства является одним из главных приоритетов государства. Он также напомнил о предпринимаемых мерах, направленных на обновление духовной жизни Казахстана.

"В прошлом году была принята Концепция культурной политики до 2029 года. Сегодня государство уделяет огромное внимание всестороннему развитию инфраструктуры этой важнейшей отрасли. Только за последние три года по всей стране отремонтировано свыше 700 и построено 168 новых объектов. Постепенно улучшается оснащение учреждений культуры и искусства. Впервые за три десятилетия выделены бюджетные средства на покупку музыкальных инструментов для профильных учебных заведений и государственных концертных организаций", – продолжил президент.

Глава государства сообщил, что в ближайшее время начнется полномасштабная реконструкция Казахского национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова. Работы будут завершены в 2026 году – к столетнему юбилею знакового учреждения.

"В прошлом году моим указом ведущим организациям культуры страны были присвоены статусы "национальный" и "академический". Это решение, несомненно, будет способствовать расширению творческих горизонтов художественных коллективов и позволит им развиваться и совершенствоваться в профессиональном плане. Работа в этом направлении продолжится и в нынешнем году", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что трем ведущим музеям страны будет присвоен национальный статус.

"Согласно современным требованиям, музей должен стать передовым институтом, способствующим модернизации общественного сознания. Молодое поколение должно глубоко познавать свою историю и традиции и извлекать уроки из прошлого. В целом, в стране проводится большая и кропотливая работа по сохранению и приумножению историко-культурного наследия. Недавно впервые за многие годы был значительно расширен Национальный перечень нематериального культурного наследия. Прорабатывается вопрос включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО наших национальных традиций "салбурын" и "беташар", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, люди культуры и искусства всегда находились в авангарде исторического процесса, способствуя поступательному прогрессу нашей нации.

"Своим творчеством вы открываете новые грани нашей идентичности, содействуете пробуждению созидательной энергии граждан. Именно поэтому государство принимает последовательные меры для повышения престижа творческих профессий. Так, были существенно увеличены зарплаты работников культуры и архивного дела. По моему поручению были возвращены звания "Халық әртісі" и "Халық жазушысы", – напомнил президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что наш народ всегда ценил своих талантливых сыновей и дочерей. Он проинформировал участников мероприятия о том, что принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой.

"Это дань уважения выдающейся певице и талантливым деятелям искусства, оставившим свой след в истории. В конечном счете, это следует понимать как восстановление исторической справедливости. Путь старшего поколения в искусстве достойно продолжает наша современная молодежь. Очень важно поддерживать эту преемственность", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что сегодня наша молодежь восхищает весь мир своим талантом. Граждане разных стран, впечатленные непревзойденным искусством Димаша, поют гимн Казахстана и поднимают наш небесно-голубой флаг.

"Искусство – это средство воспитания. На заседании Национального курултая я говорил о пяти социальных пороках, которые угрожают будущему нации. Деятели культуры вносят большой вклад в искоренение этих негативных явлений. Появляются новые произведения, раскрывающие вред лудомании и наркомании. Это очень полезное начинание", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что представители сферы культуры должны стать духовным щитом народа. Он также выразил уверенность в том, что они примут активное участие в приобщении молодого поколения к творчеству, инновациям, укреплению единства и трудолюбию.

"Мы являемся свидетелями того, как вы своим упорным трудом подтверждаете верность культуре и искусстве. Самая ценная награда для человека искусства – это признание народа. Я принял решение наградить группу граждан, вносящих значительный вклад в развитие нашей культуры. В этом году свой юбилей отмечают 7 ведущих коллективов страны, занимающих особое место в сфере культуры. Поэтому сегодня я решил вручить высокие государственные награды работникам этих учреждений", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе мероприятия также выступили дирижер Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы Жексен Айсын и старший преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова Мурат Бисенгалиев.

#культура #Токаев #поздравление #искусство #работники

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