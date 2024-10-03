Токаев: Весенние паводки ярко продемонстрировали, кто на что способен

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«В результате реформ значительно изменился институт акимов. Мы окончательно перешли к проведению прямых выборов сельских акимов. За короткое время корпус сельских акимов был обновлен почти на 90%. В качестве пилотного проекта также была опробована система выборов акимов районов и городов областного значения. Как я сказал в недавнем Послании, все они будут избираться со следующего года. Таким образом, основные ветви власти становятся избираемыми. Подобного опыта в Казахстане еще не было. Есть все основания утверждать, что наша страна – единственная в регионе, где проводится столь масштабная реформа. Все это – важные шаги на пути демократического развития», - подчеркнул президент.

Как он отметил, около половины населения страны проживает в селах и районах, поэтому прямые выборы стали привычной нормой для большинства граждан. В свою очередь это повышает электоральную культуру и укрепляет политические институты.

«В целом, система прямых выборов акимов открыла путь к становлению новой политической ситуации в стране. В местные органы власти приходят представители нового поколения. Немало акимов, вышедших из числа предпринимателей, общественных активистов, молодежи, сейчас проходят обучение и набираются опыта управления страной. Им доверены оперативные решения и обеспечение своевременной организации работ. Это проявилось зимой, когда сложилась сложная ситуация в теплоэнергетической отрасли. Весенние паводки также ярко продемонстрировали, кто на что способен. Акимами должны становиться деятельные граждане, неравнодушные к судьбе своей страны. Именно таким людям необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Особенно важно, чтобы депутаты маслихата и акимы работали слаженно, ведь их можно назвать двумя столпами государства в регионах», - продолжил Токаев.

По его словам, вполне закономерно, что общественность предъявляет высокие требования к акимам. Критическое отношение к работе акимов – нормальное явление, присущее демократическому обществу.

«Однако некоторые люди переходят все границы. Отдельные лица, считающие себя блогерами, возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов. Есть и те, которые мешают работе и даже угрожают акимам. Конечно, все хотят жить комфортно, в том числе и жители сел, районов и городов. Создание максимально комфортных условий для граждан – общая задача как акимов, так и местных маслихатов», - сказал глава государства», - сказал президент.

Он напомнил, что каждый аким должен быть открыт для диалога и уметь вести конструктивный обмен мнениями с гражданами.