Токаев наградил пятерых жителей Абайской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил за значительные достижения и особые заслуги перед страной пятерых жителей Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

Указом Главы государства №1027 от 29 сентября 2022 года за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Парасат» – артист КГКП «Театр имени Абая» Бекен Имаханов;

орденом «Парасат» – ветеран труда Амантай Мукатаев;

орденом «Құрмет» – машинист крана ТОО «ПК «Цементный завод Семей» Светлана Александровна Пономарева;

медалью «Ерен еңбегі үшін» – оператор поливных машин КХ «Кайнар Агро» Михаил Михайлович Лебедев;

медалью «Шапағат» – директор ТОО «Көкпекті жолдары» Гульназ Кудайбергеновна Нургалиева.