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Токаев наградил пятерых жителей Абайской области
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил за значительные достижения и особые заслуги перед страной пятерых жителей Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.
Указом Главы государства №1027 от 29 сентября 2022 года за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
орденом «Парасат» – артист КГКП «Театр имени Абая» Бекен Имаханов;
орденом «Парасат» – ветеран труда Амантай Мукатаев;
орденом «Құрмет» – машинист крана ТОО «ПК «Цементный завод Семей» Светлана Александровна Пономарева;
медалью «Ерен еңбегі үшін» – оператор поливных машин КХ «Кайнар Агро» Михаил Михайлович Лебедев;
медалью «Шапағат» – директор ТОО «Көкпекті жолдары» Гульназ Кудайбергеновна Нургалиева.