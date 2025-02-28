Токаев назначил нового министра промышленности и строительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указом главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан.

Ранее эту должность занимал Канат Шарлапаев.

Ерсайын Нагаспаев окончил Карагандинский Государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Международные экономические отношения».

Трудовую карьеру начинал в структуре МИД РК, занимался международными проектами в Комитете по инвестициям. Работал в посольстве РК в РФ, а также в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, в РГП «Актауский международный морской торговый порт», в Канцелярии премьер-министра РК, акимом города Шахтинск, заместителем акима Астаны по экономике и финансам, заместителем директора по стратегическому развитию ТОО «Новострой Астана» и др.

С апреля 2021 года занимал должность управляющего директора в АО «НК «ҚТЖ».