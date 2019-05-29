Токаев назвал негативные мировые тренды, которые могут повлиять на ЕАЭС

Прогнозируемое снижение темпов экономического роста в мире и международная напряженность могут создать трудности для ЕАЭС. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Нам предстоит обеспечить координацию наших усилий в части защиты общего рынка союза от демпинга, контрафактных товаров и недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран. Прогнозируемое снижение темпов экономического роста в мире, а также международная напряженность и геоэкономическая конкуренция могут повлечь за собой некоторые трудности, как для ЕАЭС, так и для партнеров союза", – заявил Токаев.
Президент РК считает, что союз должен совместными усилиями добиваться доступа товаров ЕАЭС на рынки третьих стран.
"Нужно стремиться к максимально комфортным для нашего бизнеса торговым режимам, устранять барьеры, создавать благоприятные режимы транзита наших товаров, экспортируемых в третьи страны. Сохраняющиеся, к сожалению, барьеры и препятствия для торговли внутри союза могут снизить доверие, как отечественных, так и иностранных инвесторов к нашему интеграционному проекту", – отметил Президент.
Глава государства добавил, что также актуальным остается вопрос обеспечения должного уровня таможенного администрирования на общей таможенной границе ЕАЭС.
"Мы понимаем, что материально-техническое оснащение пунктов пропуска, досмотра, иной таможенной и приграничной инфраструктуры сложно унифицировать за короткий период. Вместе с тем, считаем принципиально важным обеспечивать единую методологию, подходы и практики, в первую очередь, в работе наших таможенных служб. Это касается вопросов классификации товаров, определения таможенной стоимости и полноценного учета импортируемых товаров", – заключил Токаев.
Напомним, в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум юбилейным датам – 25-летию идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президенты: Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения – Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев – в качестве почетных гостей.