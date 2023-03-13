Токаев назвал одну из главных задач Правительства и акимов областей

Президент подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Одной из главных задач Правительства и акимов областей глава государства считает повышение качества жизни людей. В своем выступлении он подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Для этого необходимо последовательно разъяснять населению значимость реализуемых инициатив.

"Мы не допустим действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы, они должны строго исполняться. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны. Как я уже не раз говорил, нам нужно, прежде всего, верховенство закона", – сказал президент.

Токаев подчеркнул, что если соблюдается закон, высокая гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок.

"Только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание. Единство народа – залог успешной реализации реформ. Поэтому мы должны сплоченно трудиться. Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание акимов и руководителей государственных органов на необходимость усиления взаимодействия с гражданами, проведения встреч и личных приемов.