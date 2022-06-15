Токаев: Некоторые "товарищи" предлагали мне покинуть Казахстан во время январских событий

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что ему предлагали покинуть Казахстан во время январских событий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Алматы была попытка госпереворота, попытка смещения главы государства с должности. Мы отдаём себе отчёт, что это была хорошо срежиссированная акция. Более 3000 единиц оружия было похищено, больше половины находится всё ещё у них в руках. Мы ведём расследование. Нападение на Алматы было очень изощрённым истязанием, было очень много мародёров", – сказал Токаев.

По словам Главы государства, были сожжены акимат Алматы и резиденция президента. Пострадали врачи, простые люди.

"Не следует превращать убийц и грабителей в национальных героев.Тем не менее, мы проявляем милосердие, отпускаем людей, дали всего 26 сроков, однако дела по-прежнему заводятся. Мне искренне жалко молодых военных, которых забили насмерть, раздели и использовали оружие. Мне жаль наших полицейских, пострадавших от рук бандитов. Те из них, кто превысил полномочия, были привлечены к уголовной ответственности", – продолжил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что целью было смещение президента.

"Я в эти дни находился в резиденции и никуда не собирался уезжать, хотя мне предлагали некоторые “товарищи” покинуть страну вертолетом или самолетом", – рассказал Глава государства.