Президент
Токаев: Некоторые "товарищи" предлагали мне покинуть Казахстан во время январских событий
Елисеева Екатерина
корреспондент

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что ему предлагали покинуть Казахстан во время январских событий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Алматы была попытка госпереворота, попытка смещения главы государства с должности. Мы отдаём себе отчёт, что это была хорошо срежиссированная акция. Более 3000 единиц оружия было похищено, больше половины находится всё ещё у них в руках. Мы ведём расследование. Нападение на Алматы было очень изощрённым истязанием, было очень много мародёров", – сказал Токаев.

По словам Главы государства, были сожжены акимат Алматы и резиденция президента. Пострадали врачи, простые люди.

"Не следует превращать убийц и грабителей в национальных героев.Тем не менее, мы проявляем милосердие, отпускаем людей, дали всего 26 сроков, однако дела по-прежнему заводятся. Мне искренне жалко молодых военных, которых забили насмерть, раздели и использовали оружие. Мне жаль наших полицейских, пострадавших от рук бандитов. Те из них, кто превысил полномочия, были привлечены к уголовной ответственности", – продолжил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что целью было смещение президента.

"Я в эти дни находился в резиденции и никуда не собирался уезжать, хотя мне предлагали некоторые “товарищи” покинуть страну вертолетом или самолетом", – рассказал Глава государства.

Популярное

Все
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!
Живем по-новому, жалуемся по-старому
Первый завод по выпуску льняного биотоплива появится в Казахстане
Лесоповала не будет
Яркий праздник Сабантуй
Новые знания и инновационные технологии
Казахстанец выиграл "золото" чемпионата по тяжелой атлетике и установил новый мировой рекорд
Спуститься на землю
Hasen из Страны чудес
Бери пока молодой
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Капля жизни
Песни Бейбита
Приживайся, «Айсара»!
Вредный мотылек
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране
Представлена книга «Кенесары-хан»
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Казахстан встал на путь политических реформ
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Президент
Токаев высказался о "долге" Казахстана за "спасение" во вре…
Президент
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Президент
Люди должны понимать, что в Казахстане у них есть будущее –…
Президент , Общество
Кто вошёл в состав Национального курултая при Президенте РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]