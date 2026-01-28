Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Агентство ведет активную борьбу с финансовыми пирамидами. Только в прошлом году расследовалось более 140 уголовных дел, закрыто 15 тысяч сайтов и 123 чата с более полумиллионом потенциальных вкладчиков.

«Но предпринимаемые усилия, разъяснительная работа ситуацию в корне не меняют, хотя есть положительные тенденции. Почему? Потому что мошенники маскируют пирамиды под различные финансовые инструменты, а граждане, попадаясь на их уловки, продолжают терять свои сбережения. Об этом я тоже говорил на заседании Национального курултая в Кызылорде», - сказал Глава государства.

По словам Президента, надо выявлять корневые причины проблемы с выработкой эффективных мер по противодействию финансовому мошенничеству. Необходимо рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид, вовлекающих граждан в мошеннические схемы и осознающих противоправную природу своей деятельности. Таким мошенникам или преступным элементам надо давать соответствующие сроки тюремного заключения и уголовного наказания.