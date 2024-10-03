Президент обозначил важные вопросы развития деятельности маслихатов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время своего выступления на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней глава государства Касым-Жомарт Токаев выделил основные изменения в работе маслихатов на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazpravda.kz

«Рассчитываю, что сегодня мы обсудим самые важные вопросы, в том числе касающиеся деятельности маслихатов. Как вы знаете, в последние годы мы провели комплексную модернизацию всех сфер жизни общества. Особое место в процессе преобразований занимают политические реформы. По итогам референдума в 2022 году были внесены важные поправки в Конституцию. Значительно усилена роль Парламента. О текущей деятельности законодательного органа нам подробно рассказал Ерлан Жаканович Кошанов. Приняты конкретные меры по совершенствованию деятельности всех ветвей власти, в том числе местных представительных органов. В частности, теперь выборы в областные маслихаты проводятся по смешанной системе, а районные депутаты избираются только по мажоритарной системе. Убежден, что этот шаг придал импульс продвижению нашей страны по пути демократизации», – сказал президент.

Он назвал масштабные преобразования одним из результатов усиления политической конкуренции.

«Недавние выборы, которые прошли уже по новым правилам, дали возможность обновить маслихаты. В депутатский корпус вошли представители шести политических партий. В настоящее время только десятую часть членов маслихатов составляют депутаты, избранные по партийным спискам. Остальные были избраны по одномандатным округам. Депутатами были избраны 434 самовыдвиженца», – заявил он.

Токаев признал, что прежде политические партии не уделяли должного внимания работе с разными слоями общества. Ситуация изменилась только после внесения соответствующих требований в закон.

Он привел в пример установление спецквоты для молодежи в партийном списке, что предоставило возможность привлечь молодых граждан к участию в общественно-политических процессах. Ранее доля молодежи в маслихатах составляла менее 2%.