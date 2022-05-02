Токаев: Ораза айт зажигает свет веры в сердце

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщает Kazpravda.kz.

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Ораза айт! Наш народ всегда с особым трепетом и большой радостью встречает этот праздник, завершающий тридцатидневный пост. Отдавая должное месяцу Рамазан, ведущему по пути духовного очищения и совершенствования, мы говорим друг другу теплые пожелания", – говорится в поздравлении.

Президент РК отметил, что Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина.

"Он призывает людей совершать благие дела, быть скромными, добрыми и милосердными. Именно на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа. Уверен, непреходящие ценности Ислама внесут большой вклад в духовное развитие Нового Казахстана! С праздником Ораза айт! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!" – добавил Глава государства.