Президент
О мерах по улучшению бизнес-климата в Казахстане рассказал Президент
Елисеева Екатерина
корреспондент

На 34-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК Касым-Жомарт Токаев назвал меры, которые улучшат бизнес-климат, систему защиты инвесторов и создадут экономические возможности для инвестиций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Многие инвесторы обеспокоены отсутствием беспристрастности и справедливости нашей судебной системы. Уже были предприняты большие шаги, направленные на реформирование системы, постоянно проводится работа над улучшением законодательства через привлечение юристов с репутацией из других сфер. Очень важна роль МФЦА, международный арбитражный центр функционирует для решения инвестиционных споров. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. По моему указанию верховный совет по реформам работает над дальнейшей модернизацией судебной системы.

Токаев отметил, что новые подходы в этой сфере скоро станут известны общественности.

"Все эти меры в значительной степени укрепят бизнес-климат и систему защиты инвесторов, равно как и создадут огромные экономические возможности для инвестиций. Воспользоваться этими возможностями я приглашаю членов совета и наблюдателей, призываю принять активное участие в развитии экономики нового Казахстана. Моя страна стремится к обеспечению активной политики в инвестиционном пуле. Казахстан был первой страной в СНГ, которая ратифицировала парижское соглашение, что стало поворотным моментом в мировой повестке. И среди 220 стран мы занимаем высокое место. К 2060 году мы достигнем углеродной нейтральности. Учитывая, что почти 70 процентов нашего электричества генерируется на угле, это достижение потребует значительных структурных изменений в промышленности и экономике", – подчеркнул Глава государства. 

По словам Президента, стратегия Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году потребует массированной экономической социальной трансформации. Эта программа будет принята к концу этого года.

"Известно, что Европейский союз намерен снизить выбросы парниковых газов на 55 процентов к 2030 году и планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году. Начиная с 2026 года, наши экспортёры будут платить углеродный пограничный налог в бюджет ЕС, что может повлиять на конкурентоспособность казахстанской продукции. Именно поэтому мы сейчас принимаем активные действия, чтобы снизить углеродную интенсивность экономики Казахстана и предотвратить экономические убытки", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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