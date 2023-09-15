Токаев поделился своим видением дальнейшего развития МФСА

В ходе своего выступления на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, Касым-Жомарт Токаев поделился видением дальнейшего развития организации, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

ПЕРВОЕ. Важным вопросом остается скорейшее завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

По мнению президента, следует расширить полномочия и ответственность правления и исполкома фонда. Предлагается также преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию. Данные шаги повысили бы эффективность МФСА, считает глава государства.

ВТОРОЕ. Создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии.

"По нашему мнению, таким механизмом мог бы стать Международный водно-энергетический консорциум", - заявил Токаев.

ТРЕТЬЕ. Разработка плана работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

Реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии, сказал глава государства.

"Еще одна важная инициатива – создание Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам. Данный шаг позволит приступить к разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Мы положительно оцениваем участие Бишкека в деятельности рабочей группы по совершенствованию фонда. Надеемся на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА. В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в фонде", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как он отметил, нынешний саммит убедительно доказывает, что только тесная кооперация, взаимовыгодное партнерство и уважение интересов друг друга могут обеспечить стабильное развитие, безопасность и экономическую самодостаточность нашего региона.

"Уверен, наша встреча позволит принять своевременные и консолидированные решения, которые будут способствовать дальнейшему укреплению регионального сотрудничества в водной сфере. Следующую встречу на высшем уровне предлагаю провести в Казахстане в 2026 году, совместив ее с инициированным мной Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН", - объявил президент.

В завершение он вновь подтвердил готовность Казахстана приложить максимум усилий для вывода деятельности МФСА на качественно новый уровень.

"Убежден, активное участие в работе Фонда всех государств-учредителей будет способствовать успешному решению водных вопросов и дальнейшему углублению региональной интеграции", - заключил глава государства.